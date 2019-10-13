YPG/PKK sivil yerleşim yerlerini vurdu: 18 ölü

Mehmetçik karşısında bozguna uğrayan Suriye'deki YPG/PKK'lı teröristler, işgal ettikleri bölgelerden Türkiye'ye yönelik sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, harekatın başladığı 9 Ekim'den bu yana Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ve Birecik ilçelerine gerçekleştirilen havan ve roketatarlı saldırılarda, aralarında Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed Omar'ın ve çocukların da bulunduğu 18 sivil şehit oldu, 100'ü aşkın kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Bugüne kadar sınır hattındaki ilçelerden Nusaybin'de 11, Suruç'ta 3, Akçakale'de 2 ve Ceylanpınar'da 2 sivil, hain saldırılarda yaşamını yitirdi. Saldırılarda Muhammed bebeğin yanı sıra Ceylanpınar ilçesinde ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki Mazlum Güneş, sokakta oynayan 11 yaşındaki Elif Terim ile Nusaybin ilçesinde anneleri ile evlerinin önünde katledilen 12 yaşındaki Emine ve 15 yaşındaki ablası Leyla Yıldız da hayatını kaybetti.

- Toplanan siviller hedef seçildi

YPG/PKK'lı teröristler, bu saldırılarda sivil can kaybının fazla olması için haince taktikler uyguluyor. Nusaybin'de önceki gün 8 kişinin şehit düştüğü, 35 kişinin yaralandığı terör saldırısında, Suriye tarafından önce bir eve havan mermisiyle saldırı düzenleyen YPG/PKK'lı teröristlerin, ardından evdekilere yardım etmek amacıyla toplanan sivillerin üzerine yeniden saldırı yaptığı belirlendi. Şehit düşen sivil ve yaralıların fazla olmasının nedeninin, toplanan sivillere yönelik havan mermisiyle gerçekleştirilen üçüncü ve dördüncü saldırılar olduğu ortaya çıktı.