YPG/PKK Tel Rıfat'tan ÖSO'ya saldırdı

Terör örgütü YPG/PKK ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında, örgütün ÖSO'nun cephe hatlarına sızma girişimi nedeniyle çatışma çıktı.
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesinin güneyinde yer alan Harbil ve Azez ilçesinin güneyindeki Cibrin'in batısında konuşlu YPG/PKK'lı teröristler, cephe hatlarından ÖSO'nun kontrol alanına sızmaya çalıştı.
ÖSO'nun karşılık vermesi üzerine başlayan çatışmalar, dün gece boyunca aralıklarla devam etti.
YPG/PKK 3 yılı aşkın süredir işgal ettiği Tel Rıfat'tan Azez, Bab, Cerablus, Mare ve Afrin ilçelerinde aralıklarla saldırılar düzenliyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum