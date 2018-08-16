HASEKE/ANKARA (AA) - Terör örgütü YPG/PKK ile Beşşar Esed rejimi arasında Suriye'de örgüt işgalindeki alanların idaresine ilişkin son toplantıda, rejimin özerklik konusunda geri adım atarken, örgütün "küçültülmüş hükümet" teklifi sunduğu öğrenildi.

YPG/PKK'nın oluşturduğu sözde Demokratik Suriye Konseyi'nden bir heyet, Şam'da rejim heyetiyle önceki gün "idari özerklik" gündemiyle bir araya geldi.

AA muhabirine bilgi veren yerel kaynaklar, yaklaşık 3 haftalık aranın ardından gerçekleşen ikinci görüşmenin olumlu geçmediğini bildirdi.

Kaynaklara göre, terör örgütü, toplantıda "Demokratik Suriye Konseyi"nin Suriye'nin kuzeyinde işgal altındaki topraklarda asıl idari merci olması için ısrar etti.

Buna karşılık rejim, bölgelerin kendi idaresine girmesinden yana tavır sergiledi.

Anlaşmazlık üzerine, taraflar üçüncü kez bir araya gelmek üzere toplantıya son verdi.

- "Küçültülmüş hükümet" taslağı iddiası

YPG/PKK'nın toplantıda rejimin önüne getirdiği taslağın, işgalindeki bölgelerin Suriye'nin bir parçası olarak kalmasını ancak "küçültülmüş" tabir ettikleri bir "hükümet" tarafından yönetilmesini içerdiği öğrenildi.