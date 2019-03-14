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YPG/PKK ve ÖSO arasında çatışma çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 09:57 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın taciz ateşi sonucu ÖSO ile aralarında çatışma çıktı - ÖSO, Afrin'in güneyinde ise YPG/PKK'nın işgal ettiği Tel Rıfat'tan sızma girişimini engelledi

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde konuşlu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine taciz ateşi açması üzerine iki taraf arasında çatışma çıktı.

Dün gece geç saatlerde, YGP/PKK, Azez'in Kel Cibrin ve Mare bölgelerindeki cephe hatlarında ÖSO'ya taciz ateşi açtı.

Bunun üzerine iki taraf arasında çatışma çıktı.

Öte yandan Tel Rıfat ilçesini işgal eden YPG/PKK, buradan da Afrin'in güneyine sızmaya çalıştı.

ÖSO, Basılhaya ve Deyr Müşmüş bölgelerindeki sızma girişimini engelledi.

Afrin'in güneydoğusunda, Azez'in güneyinde yer alan Tel Rıfat, 3 yıldır terör örgütünün işgalinde. Burada yaşayan 250 bin civarı sivili zorla göç ettiren YPG/PKK, ilçeden sık sık Afrin'e sızma girişimlerinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
YPG/PKK Suriye Tel Rıfat

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