HABER

YPG/PKK yandaşları Rus askeri aracına molotofkokteyli ile saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 18:57 | Son Güncelleme

YPG/PKK yandaşları Rus askeri aracına molotofkokteyli ile saldırdı

AYNUL ARAB/ Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Suriye'nin kuzeyindeki Aynul Arab ilçesinde, Türk askeri unsurlarıyla ortak devriye yapan Rus askeri araçlarına molotofkokteyli atarak provokasyonda bulunmaya çalıştı.

Anadolu Ajansının (AA) Aynul Arab'da Türk ve Rus askeri unsurlarının ortak kara devriyesini görüntülediği sırasında, terör örgütü yandaşları zırhlı araçları engellemeye çalıştı.

Araçların önüne çıkarak taşlar fırlatan örgüt yandaşları, yollara beton blok gibi engeller koyarak devriye çalışmasını provoke etmeye çalıştı.

YPG/PKK yandaşlarının molotofkokteyli attığı Rus askeri araçlarından birinin arka tarafı alev alırken, araç bir süre durduktan sonra yoluna devam etti.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Suriye'nin kuzeyindeki yerleşim yerlerinde sivil giysilere bürünen teröristlerin, ortak devriyeler sırasında provakasyon yapmaya çalıştığı anlaşılmıştı.

Türkiye ile Rusya'nın 8 Kasım'da ortak askeri devriyesinde zırhlı araca çıkmaya çalışan provokatörlerden biri yere düşmüş ve terör örgütü çevreleri şahsın "sivil" olduğu iddia etmişti ancak düştükten sonra öldüğü iddia edilen kişinin, sosyal medya hesaplarındaki eski paylaşımlarda YPG/PKK'lı bir terörist olduğuna ilişkin çok sayıda görsele rastlanmıştı. Söz konusu teröristin, sivil kıyafetler içinde Türkiye topraklarına atılan havan toplarının başında olduğu ve bunlarla düzenek kurduğu görülmüştü.

PARTNERElektrikli dünyasını sallayan lansman! Tesla'ya efsane rakipElektrikli dünyasını sallayan lansman! Tesla'ya efsane rakip
'Dipsiz Göl olarak anılan bölge doğal sit alanı ilan edilecek''Dipsiz Göl olarak anılan bölge doğal sit alanı ilan edilecek'
İki günde 21 bin 789 hız ihlaliİki günde 21 bin 789 hız ihlali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
molotof kokteyli Rus askerleri saldırı Suriye Terör örgütü YPG/PKK Türk askerleri

En Çok Okunan Haberler

Skandal! Asker selamı verdi, sözleşmesi feshedildi

Skandal! Asker selamı verdi, sözleşmesi feshedildi

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Bakan Kurum: Dipsiz Göl olarak anılan bölge doğal sit alanı ilan edilecek

'Dipsiz Göl olarak anılan bölge doğal sit alanı ilan edilecek'

MEB'den son dakika açıklaması: '10 Kasım Programı'na yönelik soruşturma kapsamında okul müdürleri görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulunmuştu! Mektupta adı geçen 2 kişi hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

İstanbul Karaköy'de saldırıya uğrayan kadının avukatı konuştu!

Saldırıya uğrayan kadının avukatı konuştu! 'İslam köpekleri', 'Açın başınızı'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'güvenli bölge' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'güvenli bölge' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı: Norveç'te Kuran-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz

Türkiye'den Norveç'e 'Kuran-ı Kerim' tepkisi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.