YPG/PKK yandaşlarından ABD'nin ödül koyduğu elebaşlarına destek

HASEKE/ANKARA (AA) - Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Haseke'de düzenledikleri bir eylemde, ABD'nin haklarında bilgi verene ödül kararı aldığı üç elebaşıya destek mesajları verdi.

YPG/PKK'nın işgal ettiği Haseke'de her sene yaptıkları bir eylemde yüzlerce YPG/PKK yandaşı genç, ABD'nin haklarında bilgi verene ödül kararı aldığı Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın fotoğraflarının olduğu pankartlar açtı.

Terör örgütünün sosyal medya hesaplarında duyurduğu eylemde, pankartlarda "Önderlerimiz onurumuzdur", "Amerika'nın kararı, Türkiye'nin Kürt halkına karşı yaptığı katliamı meşrulaştırıyor" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke, YPG/PKK'nın rejimle anlaşarak işgal ettiği ilk bölge. Nüfusu Arap çoğunluklu il, DEAŞ ve YPG/PKK işgali sırasında yoğun göç verdi. YPG/PKK, Haseke'deki kamu idaresini rejim ile üstleniyor.

ABD, YPG'yi PKK'dan ayrı göstermeye çalışarak DEAŞ ile mücadele bahanesiyle terör örgütüne desteğini meşrulaştırma çabasını sürdürüyor.

