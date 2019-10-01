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YPG/PKK'dan Afrin'e topçu saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 17:34 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin ilçesine düzenlediği topçu saldırısında bir kişi yaralandı

AFRİN (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin ilçe merkezine topçu saldırısında bir kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, işgalindeki Başilhaya köyünden düzenlendiği topçu saldırısı ile Afrin kent merkezini hedef aldı.

Teröristlerin saldırısında bir kişi yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı neticesinde Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor. Terör örgütü, buradan Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin topçu saldırı YPG/PKK

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