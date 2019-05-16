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YPG/PKK'dan DEAŞ bahanesiyle Araplara gözdağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 15:22 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da kendisini hedef alan protestoların yaşandığı Şıheyl ilçesinde "DEAŞ ile mücadele" bahanesiyle halka gözdağı vermek için sözde "operasyon" başlattı

Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da Arap nüfusunun yoğunlukla yaşadığı ve örgüt karşıtı gösterilerin yapıldığı Şıheyl ilçesinde "DEAŞ ile mücadele" bahanesiyle sözde "operasyon" başlattı.

AA'ya bilgi veren yerel kaynaklar, terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin doğusunda işgal ettiği Deyrizor ilinde Arapların yoğunlukla yaşadığı Şıheyl ilçesinde dün DEAŞ'ın gizli hücrelerine karşı sözde operasyon başlattığını bildirdi.

YPG/PKK karşıtı gösterilerin merkezi haline gelen Şıheyl ilçesine saldıran terör örgütü, Arap nüfusun yoğun ve aşiretlerin güçlü olduğu ilçede güç gösterisi yaparak halkın direnişini sona erdirmeyi amaçlıyor.

Örgüt, dün gece "DEAŞ kalıntılarını" yakalama bahanesiyle Şıheyl'in çevresindeki yaklaşık 200 dönümlük araziyi ateşe verdi.

Irak sınırında yer alan ve Fırat'ın ikiye böldüğü Deyrizor ilinin doğusunda ABD destekli YPG/PKK, batısında ise Beşşar Esed rejimi ve müttefiği İran destekli yabancı terörist gruplar konuşlu.

Deyrizor'da Arap halk, 25 Nisan'dan bu yana YPG/PKK karşıtı gösteriler düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Deyrizor Şıheyl YPG/PKK

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