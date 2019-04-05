HABER

YPG/PKK'dan elebaşı Öcalan için gösteriler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 17:52 | Son Güncelleme

Terör örgütü, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde elebaşı Öcalan'ın doğum günü bahanesiyle sözde "kutlamalar" yaptı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği alanlarda elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü bahanesiyle sözde "kutlamalar" yaptı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK, Münbiç, Rakka, Ayn İsa, Tel Abyad, Kamışlı, Amude ve Rümeylan'da Öcalan'ın doğum günü bahanesiyle gösteriler düzenledi.

Gösterilerde, terör örgütü elebaşı Öcalan posterleri, PKK'yı simgeleyen bez parçaları ve elebaşına övgü mesajlarının yazılı olduğu Kürtçe ve Arapça dövizler dikkati çekti.

Terör örgütü PKK üst yönetimi, sözde "Kürdistan"ın dört parçasındaki yapılanmaları bir çatı altında toplayan şemsiye yapısına "KCK" ismini veriyor. Buna göre PKK, KCK'nın Türkiye kolu iken, PYD de Suriye kolunu oluşturuyor. Örgütte Irak kolu PÇDK, İran kolu ise PJAK olarak isimlendiriliyor.

YPG, Suriye'nin üçte birine yayılan işgal varlığını, ABD desteğiyle DEAŞ ile mücadele kisvesi altında elde etti.

PKK'yı terör örgütü olarak kabul eden ABD, örgütle iş birliğine kılıf bulma amacıyla SDG ismini verdi. ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas 22 Temmuz 2017 tarihinde, YPG'nin adını kendilerinin tavsiyesiyle "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) olarak değiştirdiğini itiraf etmişti.

PARTNERAt yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!At yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!
Adana'da karnaval coşkusu sürüyorAdana'da karnaval coşkusu sürüyor
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçtiRus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Öcalan YPG/PKK

En Çok Okunan Haberler

'Büyükçekmece'de seçimler iptal edilsin' başvurusu için karar

'Büyükçekmece'de seçimler iptal edilsin' başvurusu için karar

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Binali Yıldırım'dan İstanbul oy farkı açıklaması

Binali Yıldırım'dan İstanbul oy farkı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin eğittiği uzman erbaşlar

20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin uzman erbaşları

Diyarbakır'da 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da terör operasyonu: 14 gözaltı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

YSK'dan İstanbul kararları! İşte ilçelerde son durum

YSK'dan İstanbul kararları!

Yumurta almaya gitti, foseptiğe düştü

Karısını foseptik çukurunda buldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.