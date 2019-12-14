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YPG/PKK'dan EYP yalanıyla kara propaganda

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.12.2019 10:54 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarının Suriye'nin Kamışlı kentinde yerleştirdiği el yapımı patlayıcıları temizleyerek, bunları Türk güvenlik güçlerinin yerleştirdiği algısı yaratmaya çalıştığı, teslim olan teröristlerin ifadelerine yansıdı

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde yerleştirdiği el yapımı patlayıcıları (EYP) temizleyerek, bunları Türk güvenlik güçlerinin yerleştirdiği yalanıyla kara propaganda yürüttüğü ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, Kamışlı'da sivil halkın kalabalık olduğu yerlere EYP'ler yerleştirdi. Daha sonra bu patlayıcıların örgüt mensupları tarafından tespit edilerek imha edildiğine ilişkin görüntüler, örgüte yakın medya organlarında ve sosyal medyada paylaşıldı.

Suriye barınma alanlarından kaçarak teslim olan terör örgütü YPG/PKK mensupları S.T. ve H.Ş, ifadelerinde, Kamışlı'nın en kalabalık sokak ve caddelerine örgüt tarafından EYP düzenekleri konulduğunu, daha sonra bu EYP'lerin göstermelik olarak örgüt mensuplarınca tespit edilmiş gibi imha edildiğini anlattı.

EYP'lerin tespit ve imha edildiğine ilişkin görüntülerinin örgüte yakın medya organlarında ve sosyal medyada paylaşıldığını belirten S.T. ve H.Ş, bölge halkına söz konusu EYP'lerin Türk güvenlik güçleri ve istihbarat birimleri tarafından eylem yapmak amacıyla yerleştirildiğinin söylendiğini, bu sayede halkın Türkiye'ye karşı kışkırtılmak istendiğini aktardı.

Güvenlik kaynakları, örgütün, Türkiye aleyhine yürüttüğü propaganda faaliyetleriyle, Kamışlı'da yaşayan Suriyelileri Barış Pınarı Harekatı'na ve Türkiye'ye karşı gösteri yapmaya zorladığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
kara propaganda suriye kamışlı YPG/PKK

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