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YPG/PKK'dan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde sivillere saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 18:26 | Son Güncelleme

YPG/PKK'lı teröristler, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki köyleri, ısı güdümlü füzeler ve topçu saldırılarıyla hedef aldı - Terör saldırılarında 6 sivil öldü, 15 sivil yaralandı

CERABLUS (AA) - Terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki köylere ısı güdümlü füzeler ve topçu atışlarıyla düzenlediği saldırılarda, 6 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

Ülkenin kuzeyindeki Münbiç ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, Sacu Nehri civarındaki köylerden, askeri muhaliflerin kontrolündeki Cerablus ilçesine bağlı Gandura beldesinin Mirze, Tel Ali ve Şuayip köylerini ısı güdümlü füzeler ve topçu atışlarıyla hedef aldı.

Terör saldırılarında, 6 sivil yaşamını yitirdi, 13 sivil yaralandı.

Azez ilçesine, YPG/PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen 4 topçu saldırısında ise 2 sivil yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesine, dün gece düzenlediği havan saldırısında 3 çocuk yaralanmıştı.

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terör saldırsı YPG/PKK

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