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YPG/PKK'dan "seferberlik" ve zorla silah altına alma hamlesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 11:33 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK, işgalindeki bölgelerde üç günlük "seferberlik" ilan etti - Örgüt, iki hafta önce başladığı zorla silah altına alma uygulamasına da hız verdi - YPG/PKK, günde ortalama 20 genci safına katılmaya mecbur ediyor

Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği bölgelerde üç günlük "seferberlik" ilan eden terör örgütü YPG/PKK, günde ortalama 20 genci zorla silah altına alıyor.

İşgalindeki bölgelerde üç gün boyunca "seferberlik" ilan ettiğini duyuran YPG/PKK, zorla silah altına alma uygulamasına da hız verdi.

Uygulamaya iki hafta önce başlayan örgüt, Tel Abyad'ın yanı sıra Rakka, Ras'ül Ayn ve Münbiç ilçeleriyle çevrelerinde ilk gün 130 genci zorla silah altına aldı.

Örgüt, şimdilerde ise günde ortalama 20 kişiyi alıkoyuyor.

- "Bizi Türkiye ile savaştırmak istiyorlar"

Alıkoyma işlemi, daha önce yalnızca kontrol noktalarında yapılırken, YPG/PKK'lı teröristler halihazırda evleri basıyor.

Münbiç kırsalında, isminin açıklanmasını istemeyen bir genç, AA muhabirine, "Kuba köyünde evime gelmişler. Teslim olmamam halinde babamı almakla tehdit etmişler." dedi.

Türkiye'nin topraklarını teröristlerden kurtarmasını istediklerini ifade eden genç, "Ancak bizi Türkiye ile savaştırmak istiyorlar." ifadesini kullandı.

YPG/PKK, alıkoyduğu gençleri, Rakka'nın kuzeyinde oluşturduğu eğitim kamplarına götürüyor.

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YPG/PKK

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