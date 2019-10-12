YPG/PKK'dan sivillere yapılan havan ve roketatarlı saldırı

MARDİN (AA) - Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda şehit olan Mehmet Şirin Demir'in (50) cenazesi toprağa verildi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda şehit olan TRT Kurdi çalışanı Gülay Demir'in babası Mehmet Şirin Demir'in cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi morgundan alınarak Molla Ahmet Camisi'ne getirildi.

Cenazede, Demir'in kızının düğününde giymek için aldığı takım elbisesi tabutun üzerine konuldu.

Kılınan cenaze namazının ardından Demir'in naaşı Hacılar Mezarlığı'nda gözyaşları ve Kürtçe ağıtlarla defnedildi.

Demir'in, ilçede esnaf olduğu öğrenildi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda 8 kişi şehit olmuş, 35 kişi yaralanmıştı.

