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YPG/PKK’lı teröristler Fransa karşıtı gösteri yapan gruba ateş açtı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 15:48 | Son Güncelleme

Suriye’nin Deyrizor kentinin doğusundaki Graniç kasabasında terör örgütü YPG/PKK militanları, Fransa’yı protesto eden halka ateş açarak 2 kişiyi yaraladı.Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmenuel Macron’un açıklamaları ve bazı gazetelerde Hz.

Suriye’nin Deyrizor kentinin doğusundaki Graniç kasabasında terör örgütü YPG/PKK militanları, Fransa’yı protesto eden halka ateş açarak 2 kişiyi yaraladı.
Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmenuel Macron’un açıklamaları ve bazı gazetelerde Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasının ardından İslam dünyasında başlayan tepkiler sürüyor. Suriye’nin Deyrizor kentinin doğusundaki Graniç kasabasında halk, Fransa’yı protesto etmek için sokaklara döküldü. Göstericiler, Fransa aleyhine sloganlar atarak Macron’u kınadı. Gösteri sırasında terör örgütü YPG/PKK militanları sivillerin üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 sivilin yaralandığı duyuruldu.

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