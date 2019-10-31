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YPG/PKK’lı teröristler kuyulara doldurduğu petrolü yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 10:23 | Son Güncelleme

Suriye’nin Tel Tamer kasabasında uçakların görüşünü engellemek isteyen YPG/PKK’lı teröristler, kazdıkları kuyulara doldurduğu petrolü yaktı.Suriye’nin Tel Tamer kasabasında Suriye Milli Ordusu ile YPG/PKK’lı teröristler arasındaki çatışmalar devam ederken, teröristler uçakların görüşünü engellemek için kazdıkları kuyulara doldurduğu petrolü yakmaya başladı.Suriye Milli Ordusu, Tel Tamr kasabasındaki Reyhaniye ve Mahmudiye köylerini terör örgütü YPG/PKK’dan aldığını açıkladı.

Suriye’nin Tel Tamer kasabasında uçakların görüşünü engellemek isteyen YPG/PKK’lı teröristler, kazdıkları kuyulara doldurduğu petrolü yaktı.
Suriye’nin Tel Tamer kasabasında Suriye Milli Ordusu ile YPG/PKK’lı teröristler arasındaki çatışmalar devam ederken, teröristler uçakların görüşünü engellemek için kazdıkları kuyulara doldurduğu petrolü yakmaya başladı.
Suriye Milli Ordusu, Tel Tamr kasabasındaki Reyhaniye ve Mahmudiye köylerini terör örgütü YPG/PKK’dan aldığını açıkladı. Öte yandan, rejim güçlerinin Tel Tamr kasabasından Haseke’ye çekilmeye başladığı belirtildi.

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