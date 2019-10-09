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YPG/PKK'lı teröristler, Tel Abyad'da okullarda da yuvalanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 15:44 | Son Güncelleme

Suriye İnsan Hakları Ağı, terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad'da iki okulu karargaha çevirdiğini duyurdu

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad'da iki okulu işgal ederek karargaha çevirdiğini bildirdi.

SNHR'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, YPG/PKK'lı teröristler, dün Zeynep Bent el Hüseyin ile Tel Abyad El Şarki okullarını bastı.

Teröristler, iki okulu da Türkiye'nin başlatacağı olası askeri harekat sırasında yuvalanmak için karargaha çevirdi.

YPG/PKK'nın Tel Abyad başta olmak üzere işgal ettiği bölgede operasyon paniği sürüyor.

Üç günlük "seferberlik" ilan eden örgüt, zorla silah altına alma çabalarına hız verdi. Bu amaçla gençlerin Tel Abyad'dan ayrılmasına izin vermeyen teröristler, ilçe merkezindeki evleri işgal ederek buralarda yuvalanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye İnsan Hakları Ağı YPG/PKK

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