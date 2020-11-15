YPG/PKK’lı teröristler, zeytin hasadı sırasında bir kadını öldürdü

Suriye’nin Halep şehrinin kuzey kırsalındaki Azez’ın batısındaki Maraanaz köyünde YPG/PKK terör örgütüne bağlı bir keskin nişancı, zeytin hasadı sırasında bir kadını vurarak öldürdü.

Halep’in kuzey kırsalındaki Azez’ın batısındaki Maraanaz köyünde zeytin hasadı sırasında YPG/PKK terör örgütü, bir kadını öldürdü. Yerel kaynaklara göre, terör örgütüne bağlı bir keskin nişancı, zeytin topladığı sırada bir kadını vurarak öldürdü. Hayatını kaybeden kadının cenazesinin, sivil savunma ekipleri tarafından ailesine teslim edildiği öğrenildi.

