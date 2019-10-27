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YPG/PKK'lı teröristlerden Azez'e havan saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 20:13 | Son Güncelleme

YPG/PKK, Türkiye-Rusya mutabakatına rağmen, Tel Rıfat'tan Suriye Milli Ordusu kontrolündeki Azez ilçesine havan saldırısı düzenledi - Terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre bir sivil yaralandı

Terör örgütü YPG/PKK, Tel Rıfat ilçesini boşaltmasını öngören Türkiye-Rusya mutabakatına rağmen Tel Rıfat'tan Azez ilçesine havan saldırısı gerçekleştirdi.

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim'de imzalanan, 23 Ekim 12.00'de başlatılan 150 saat içerisinde örgütün Tel Rıfat ve Münbiç'ten silahlarıyla çıkmasını öngören mutabakata rağmen Tel Rıfat'tan saldırılarını sürdürüyor.

YPG/PKK'lı teröristler, Suriye-Türkiye sınırında Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolündeki Azez ilçe merkezine 5 havan mermisi attı.

Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre bir sivil yaralandı.

Teröristler, önceki gün Azez'in güneyindeki Kefer Kalbin, Kefer Kaşer ve Afrin'in güneydoğusundaki Meryemeyn bölgelerindeki cephe hatlarına eş zamanlı sızma girişiminde bulunmuştu.

Tel Rıfat'ta yuvalanan teröristler, 23 Ekim'de de Kefer Kalbin ve Kefer Kaşer cephe hattına eş zamanlı sızma girişiminde bulunmuş, çıkan çatışmalarda SMO'dan 4 asker şehit olmuş, 7 asker ise yaralanmıştı.

Zeytin Dalı Harekatı sonucunda Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde varlığını sürdürüyor. Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, SMO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

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Azez havan saldırısı SMO Tel Rıfat YPG/PKK

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