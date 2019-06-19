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YPG/PKK'nın SDG oyunu sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 20:13 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği Tabka, Kamışlı ve Hol kentlerinde kendine bağlı sözde askeri meclisleri SDG'ye göstermelik devretti - Önceki gün Türkiye sınırında işgal ettiği Tel Abyad ve Aynularab'daki (Kobani) sözde askeri meclislerini de SDG'ye devreden YPG/PKK, bu yolla varlığını SDG adı altında gizlemeyi amaçlıyor

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de Fırat'ın doğusunda işgal ettiği Tabka, Kamışlı ve Hol kentlerinde kendine bağlı sözde askeri meclisleri, ismini kullandığı SDG'ye göstermelik devrederek, varlığını gizlemeye çalışıyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK, Fırat'ın doğusunda işgal ettiği Tabka, Kamışlı ve Hol kentlerinde de kendine bağlı sözde askeri meclisleri, ismini kullandığı SDG'ye devretti.

Sözde meclislerin görevlerinin "kent savunması" ve "sınır güvenliği" olarak tanımlandığını belirten kaynaklara göre örgüt, bu yolla, Türkiye sınırında YPG/PKK yerine SDG'nin olduğunu göstermeyi amaçlıyor.

YPG/PKK, önceki gün Türkiye sınırında işgal ettiği Tel Abyad ve Aynularab'da (Kobani) da kendine bağlı sözde askeri meclisleri SDG'ye devretmişti.

YPG/PKK, Suriye'de silah ve lojistik desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları 12 Ekim 2015'te SDG adı altında bir araya getirmişti.

O dönemden bu yana Suriye'nin üçte birini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, SDG ismini kullanıyor.

PKK'yı terör örgütü olarak kabul eden ABD, örgüte, iş birliğine kılıf bulma amacıyla SDG ismini vermişti. ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, 22 Temmuz 2017'de YPG'nin adını kendilerinin tavsiyesiyle "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) olarak değiştirdiğini itiraf etmişti.

Örgüt, işgal alanlarında yönetimi bölge halkında gibi göstermek için sivil ve askeri meclisler kuruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hol SDG Suriye Tabka YPG/PKK

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