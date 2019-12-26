YPG/PKK'nın Tel Abyad'da döşediği mayınlar hayatlarını kararttı

TEL ABYAD/ANKARA (AA) - ÖMER KOPARAN - Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı'nda kurtarılan yerleşimlere tuzakladığı mayınlarla sivillerin hayatını karartırken, Suriye Milli Ordusu (SMO) teröristlerin tuzakladığı patlayıcıları temizlemeyi sürdürüyor.

Mayına basarak sol gözünü kaybeden 15 yaşındaki Dua Zeki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejiminin Humus iline 7 yıl önceki saldırıları yüzünden ailesiyle Tel Abyad'a sığındığını belirtti.

Kolları ve ellerinden yaralanan ve yürüme yetisini de kaybeden Zeki, "Bir gün evden çıktım. Evin önünde bir mayına bastım. Patlama sonrası Türkiye'ye sevk edildim. Hastanede bana ne olduğunu sordum. Amcam da mayın patlaması sonucu böyle olduğumu söyledi." dedi.

Zeki, mayınlardan çok korktuğunu dile getirerek "Elim ve kollarım zarar gördü. Sol gözüm görmüyor. İyileşip eski halime dönmek istiyorum." diye konuştu.

- "Patlamada gözümden oldum"

Tel Abyad'lı 6 çocuk babası Ebu İbrahim de YPG/PKK'lı teröristlerin döşediği mayınların kurbanı oldu.

Ebu İbrahim, "İşten eve dönerken mayına bastım. Patlamada gözümden oldum. Doktorlara gittim ama 'Tedavinin faydası yok' dediler. Mayınlar nedeniyle çok sayıda sivil yaralandı ve öldü. Allah oradaki halkın yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.