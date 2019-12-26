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  4. YPG/PKK'nın Tel Abyad'da döşediği mayınlar hayatlarını kararttı

YPG/PKK'nın Tel Abyad'da döşediği mayınlar hayatlarını kararttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 11:18 | Son Güncelleme

Örgütün Tel Abyad'da döşediği mayınların kurbanlarından 15 yaşındaki Dua Zeki: - "Bir gün evden çıktım. Evin önünde bir mayına bastım" - "Elim ve kollarım zarar gördü. Sol gözüm görmüyor. İyileşip eski halime dönmek istiyorum" - Altı çocuk babası Ebu İbrahim: - "İşten eve dönerken mayına bastım. Patlamada gözümden oldum. Doktorlara gittim ama 'Tedavinin faydası yok' dediler" - "Mayınlar nedeniyle çok sayıda sivil yaralandı ve öldü. Allah oradaki halkın yardımcısı olsun" - SMO komutanlarından Ebu Abdullah Zirbe: - "Birçok sivil bu mayınlardan zarar gördü. YPG/PKK, bunları sivillerin zarar görmesi için yaşam alanlarına ve çevresine döşedi. Elhamdülillah ekiplerimizle mayınları temizlemeye çalışıyoruz"

TEL ABYAD/ANKARA (AA) - ÖMER KOPARAN - Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı'nda kurtarılan yerleşimlere tuzakladığı mayınlarla sivillerin hayatını karartırken, Suriye Milli Ordusu (SMO) teröristlerin tuzakladığı patlayıcıları temizlemeyi sürdürüyor.

Mayına basarak sol gözünü kaybeden 15 yaşındaki Dua Zeki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejiminin Humus iline 7 yıl önceki saldırıları yüzünden ailesiyle Tel Abyad'a sığındığını belirtti.

Kolları ve ellerinden yaralanan ve yürüme yetisini de kaybeden Zeki, "Bir gün evden çıktım. Evin önünde bir mayına bastım. Patlama sonrası Türkiye'ye sevk edildim. Hastanede bana ne olduğunu sordum. Amcam da mayın patlaması sonucu böyle olduğumu söyledi." dedi.

Zeki, mayınlardan çok korktuğunu dile getirerek "Elim ve kollarım zarar gördü. Sol gözüm görmüyor. İyileşip eski halime dönmek istiyorum." diye konuştu.

- "Patlamada gözümden oldum"

Tel Abyad'lı 6 çocuk babası Ebu İbrahim de YPG/PKK'lı teröristlerin döşediği mayınların kurbanı oldu.

Ebu İbrahim, "İşten eve dönerken mayına bastım. Patlamada gözümden oldum. Doktorlara gittim ama 'Tedavinin faydası yok' dediler. Mayınlar nedeniyle çok sayıda sivil yaralandı ve öldü. Allah oradaki halkın yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Ailesine bakmak zorunda olduğunu vurgulayan Ebu İbrahim, çalışmadığı için mağdur durumda bulunduğunu aktardı.

- "20 sivilin uzuvları koptu, 5 sivil felç oldu"

Sağlık sorumlularından Muhammed Assaf da SMO ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgeyi teröristlerden temizlemesinin ardından, mayına basan 20 sivilin uzuvlarının koptuğunu, 5 sivilin felç olduğunu belirtti.

Assaf, "Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu durumdaki kişilerin ihtiyaçlarını karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

- SMO arama-tarama çalışmalarını sürdürüyor

Öte yandan SMO'nun Tel Abyad ilçesi çevresi ve Ayn İsa beldesinin kuzeyinde YPG/PKK'lıların döşediği mayın ve patlayıcıları imha etme çalışmaları, AA kameralarına yansıdı.

SMO komutanlarından Ebu Abdullah Zirbe yaptığı açıklamada, "Hem teröristlerin kendilerinin imal ettiği hem de Rus yapımı mayınlar tespit ettik. Sivillerin yaşadığı bölgelere yerleştirmişler. Birçok sivil bu mayınlardan zarar gördü. YPG/PKK, bunları sivillerin zarar görmesi için yaşam alanlarına ve çevresine döşedi. Elhamdülillah ekiplerimizle mayınları temizlemeye çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

YPG/PKK, Tel Abyad ve Rasulayn'dan çıkarılmasından bu yana, bombalı araç saldırıları ve tuzakladığı mayınlarla onlarca sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açtı.

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Anahtar Kelimeler:
mayın Tel Abyad YPG/PKK

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