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YPG/PKK'nın yeni SDG oyunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 13:09 | Son Güncelleme

YPG/PKK, Türkiye sınırında işgal ettiği Tel Abyad ve Aynularab'da kendine bağlı sözde askeri meclisleri SDG'ye devretmiş gibi gösterme kararı aldı - Terör örgütü, böylece kendi varlığını gizlemeye devam etmeyi amaçlıyor

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye sınırında işgal ettiği Tel Abyad ve Aynularab'da (Kobani) kendine bağlı sözde askeri meclisleri, SDG'ye devretmiş gibi göstererek varlığını gizlemeyi sürdürme kararı aldı.

Bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK, Türkiye sınırında yer alan ve Rakka iline bağlı Tel Abyad ile Aynularab'daki sözde askeri meclislerini, ismini kullandığı SDG'ye devretti.

Kaynaklar, sözde meclislerin görevlerinin kent savunması ve sınır güvenliği olarak tanımlandığını bildirdi.

Kaynaklar ayrıca örgütün bu yolla, Türkiye sınırında YPG/PKK yerine, SDG varmış gibi göstermeyi amaçladığını ifade etti.

YPG/PKK, Suriye'de silah ve lojistik desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları 12 Ekim 2015'te SDG adı altında bir araya getirmişti.

O dönemden bu yana, Suriye'nin üçte birini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, SDG ismini kullanıyor.

PKK'yı terör örgütü olarak kabul eden ABD, örgüte iş birliğine kılıf bulma amacıyla SDG ismini vermişti. ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, 22 Temmuz 2017'de YPG'nin adını kendilerinin tavsiyesiyle "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) olarak değiştirdiğini itiraf etmişti.

Örgüt, işgal alanlarında yönetimi bölge halkında gibi göstermek için sivil ve askeri meclisler kuruyor.

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YPG/PKK

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