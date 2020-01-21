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  4. YPG/PKK'ya zorla veya kandırılarak katılanlar, af kapsamında serbest bırakıldı

YPG/PKK'ya zorla veya kandırılarak katılanlar, af kapsamında serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 17:53 | Son Güncelleme

YPG/PKK'ya zorla veya kandırılarak katılanlar, af kapsamında serbest bırakıldı

Suriye Geçici Hükümeti, zorla veya kandırılarak terör örgütü YPG/PKK'ya katılanlara yönelik af kapsamında Suriye Milli Ordusu'na (SMO) teslim olanlardan bir kısmını daha serbest bıraktı.

Barış Pınarı Harekatı’yla terörden arındırılan Rasulayn’da, YPG/PKK'dan kaçıp, suça karışmayan ve SMO'ya teslim olan 45 kişiyi daha salıverdi.

Bu kapsamda daha önce, 58 kişi serbest bırakılmıştı.

Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı Selim İdris, Rasulayn’da yaptığı açıklamada, "Hükümet olarak daha önce duyurduğumuz, suça karışmayanlara yönelik af kapsamında şu ana kadar 103 kişi affedildi." dedi.

İdris, bu kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanacağını da söyledi.

Aftan yararlanan Fevvaz Kıdır da, "Barış Pınarı Harekatı başladığında SMO'ya teslim oldum. Daha öncesinde örgüte zorla katılmıştım. Suça karışmamam sebebiyle serbest kaldım." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Geçici Hükümeti YPG/PKK

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