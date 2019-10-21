YPG/PYD Kalan Sürede Çekilmezse Operasyon Devam Edecek

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Barış Pınarı Harekatı’na ara vermesine neden olan Türkiye’yle Amerika arasında varılan mutabakatta öngörülen süre Salı günü sona erecek. Bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2019'da konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG/PYD’nin kalan sürede güvenli bölgeden silah ve mühimmatıyla birlikte çekilmemesi halinde harekatın yeniden başlayacağını dile getirdi. ‘‘YPG/PYD unsurlarının bu bölgeyi terk etmeye başladığını görüyoruz’’ Çavuşoğlu,“Amerika’yla uzun müzakereler neticesinde 13 maddelik mutabakata vardık. ABD bizim meşru güvenlik endişelerimizi tanıdı. Güvenli bölge Türk ordusu tarafından kontrol edilecek. Anlaşmaya göre, YPG/PYD unsurlarının oradan geri çekilmesi için 120 saat süre verildi. Sonra bir ateşkes ve eğer bütün YPG unsurları bu bölgeden çekilirse operasyonu durdurabiliriz. Aynı zamanda ağır silahların tamamen toplanması ve silah bırakma da bu ifadede yer alıyor. Yaptırımlara gelince, yaptırımlarla yaşayamayız. Bunlar da ortadan kaldırılacak. Türk silahlı güçleri istihbarat birimlerimiz bu anlaşmayı kontrol ediyor. Taciz ateşleri devam ediyor. Biz bu taciz ateşlerine karşılık verdik. YPG/PYD unsurlarının bu bölgeyi terk etmeye başladığını görüyoruz. 35 saat içinde geri çekilmezlerse operasyonumuz tekrar başlayacak, bu konuda Amerikalılarla mutabıkız’’ dedi.

Çavuşoğlu: ‘‘Bizim önceliğimiz YPG/PYD’nin etkisiz hale getirilmesi’’ Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü bölgede en çok isteyen ülke olduğunu belirten Dışişleri Bakanı, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin’le yapacağı görüşmede de Ankara’nın temel talebinin Suriye’nin kuzeyinde YPG/PYD varlığının son bulmasını olacağını ifade etti. Çavuşoğlu, ‘‘Teröristlerle mücadele ederken Suriye’yi terörist unsurlardan arındırırken Astana garantörleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Yarın Soçi’de Başkan Putin’le görüşeceğiz. Bu da çok önemli toplantı olacak. Bizim önceliğimiz YPG/PYD’nin etkisiz hale getirilmesi, bu sağlandıktan sonra tüm aktörlerle anlaşmaya varız. Küçük gruplar, Astana garantörler BM önderliğinde uluslararası toplum ile, orada istikrar ve barış için her türlü uzlaşmaya varız”dedi. Erdoğan: ‘Rusya seyahati sonrası atılması gereken adımları atacağız’ Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde bundan sonra nasıl bir pozisyon alacağının Rusya lideriyle yapacağı görüşme sonrası netleşeceğini ifade etti.

Erdoğan, ‘‘120 saatlik bir ara durumu. Dolayısıyla bu 120 saatin büyük bir bölümünün sonuna geldik. Yarın Rusya’nın Soçi kentine seyahatimiz var. Bu seyahatte süreci ele alacak ondan sonra atılması gereken adımları atacağız Bizi terör örgütünün kalemşörlerinden değil, bizden dinleyin. Tarihi ve siyasi bağnazlıklar içeren filtreleriniz var ya onları bir kenara bırakıp açık şeffaf hasbi olun. O zaman birlikte çok şey yapabileceğimizi göreceksiniz’’ diye konuştu. Erdoğan: ‘Tüm Batı teröristlerin yanında aldı, biz sahip olduğumuz her şeyin bedelini fazlasıyla ödedik’’ Ortadoğu’da sınırların kan ve terle değil cetvelle çizildiğini söyleyen Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’na batılı ülkelerin gösterdiği reaksiyonu bir kez daha eleştirdi. Cumhurbaşkanı, ‘‘Tüm Batı, teröristlerin yanında yer aldı ve hepsi birlikte bize saldırdılar. NATO ülkeleri dahil, AB ülkeleri dahil. Hepsi. Hani siz teröre karşıydınız? Ne zamandan beri siz terörle beraber hareket etmeye başladınız? Bu terör örgütleri NATO'ya üye oldu da bizim mi haberimiz olmadı? Bu nasıl bir iştir? Biz sahip olduğumuz her şeyin bedelini fazlasıyla ödedik, hala ödemeye devam ediyoruz. Türkiye'nin hiçbir ülkenin topraklarında ve milletin çıkarlarında gözü yoktur, bu böyle bilinsin. Böyle bir ithamı kendimize yapılmış en büyük hakaret sayarız. Geçmişinde ne sömürge ne katliam ne yıkım ayıbı olmayan bir milletin başka bir gayesi olamaz. Herkes Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da ve Afrika'da başka niyetlerle at koşturuyor olabilir ama biz kardeşlerimiz için oradayız. Biz zalime zalim demeye haksızlığa, haksızlık demeye ve zulme, zulüm demeye devam edeceğiz’’ dedi.

‘‘Harekatın başlamasından beri hakkımızda kara propaganda yapılıyor’’ Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekat nedeniyle TRT World Forum’a katılmaktan vazgeçenlerin terör örgütüne destek verdiklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasının ardından Türkiye aleyhine kara propaganda yapıldığını söylerken Amerikan medyasının da TSK’nın kimyasal silah kullandığını iddiasını da yalanladı. Dışişleri Bakanı, ‘‘Barış Pınarı Harekatı başladığından beri gerçek dışı suçlamalar ve kara propaganda yapıldığını görüyoruz. ABC gibi önde gelen bir Amerikan kanalı bile uydurma propaganda içeren bir video kullandı. Trump dahi bunu skandal olarak niteldi. Kentucky’deki bir saldırıyı içeren görüntüler bizim operasyonumuz gibi aleyhimizde kara propaganda olarak kullanıldı. Tarihimizde hiçbir zaman kimyasal silah kullanmadık. Araştırma raporları kaale alınmadan bu haberler yapıldı. Envanterimizde bu tür silahlar bulunmuyor. Her ne olursa olsun biz bu konuda çok hassasız, askerimiz, ordumuz çok hassas. Hiçbir ihlali kabul edemeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bütün iddiaların araştırılmasını istedi. YPG/PYD operasyonun başından beri 1081 havan topu attı. Yaklaşık 200 vatandaşımız yaralı, 4 şehidimiz var. Neden bu tantana yapılıyor? Sebebi şu; oyun planını bozduk. Orada fiilen bir terör devleti yaratmaya çalışıyorlardı. Biz bu oyunu bozduk. O yüzden dünya ölçeğinde bu kadar ses getirdi. Zeytindalı operasyonunda bu kadar yankı oluşturmadı’’ dedi.