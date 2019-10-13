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YPG/PYD üyesi 24 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 13:55 | Son Güncelleme

FIRAT'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken, çaresiz kalan teröristler silahlarını bırakıp, kaçmaya başladı.

YPG/PYD üyesi 24 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA)- FIRAT'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken, çaresiz kalan teröristler silahlarını bırakıp, kaçmaya başladı. Terör örgütü YPG/PYD üyesi 24 terörist ise güvenlik güçlerine teslim oldu.
Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı 5’inci gününe girdi. TSK ve Suriye Milli Ordusu askerleri karadan ilerlediği harekatta, obüsler ise terör hedeflerini ateş altına almayı sürdürüyor.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, TSK birliklerinin bölgedeki ilerlemesi sürerken, köşeye sıkışan teröristler de kaçmaya başladı. Terör örgütü YPG/PYD üyesi 24 terörist ise güvenlik güçlerine teslim oldu. Türk askeri, teslim olan terör örgütü üyelerine kumanyalarından verdi. Terör örgütü üyeleri, ardından ifadeleri alınmak üzere birliklere götürüldü.
Terör örgütünden kopmaların artması üzerine, örgüt liderlerinin 'infaz' dahil çeşitli yöntemlere başvurdukları da belirtildi.

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YPG/PYD üyesi 24 terörist güvenlik güçlerine teslim olduYPG/PYD üyesi 24 terörist güvenlik güçlerine teslim olduYPG/PYD üyesi 24 terörist güvenlik güçlerine teslim olduYPG/PYD üyesi 24 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

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