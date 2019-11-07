YPG’ye katılan Almanların ikilemi

Alman makamları ikilemde.Almanya'dan IŞİD'e karşı savaşmak için Suriye ve Irak'taki YPG'ye katılan gençlerin bir kısmı ülkelerine döndü, bir kısmı üçüncü ülkelere kaçtı, bir kısmı ise bölgede bu sefer Türkiye'ye karşı savaşıyor.

Bu Almanlardan biri Robin. Sorunlu bir okul hayatı sonrasında liseyi kötü dereceyle bitiren, çevresinde çekingen ve pek öz güveni olmayan bir genç olarak bilinen Robin, Suriye'ye giderek YPG saflarında keskin nişancı olarak IŞİD'lilere karşı verilen savaşa katılmış.

Şimdi ise Brezilya'da yoksulların yaşadığı bir gecekondu mahallesinde resmi makamlardan saklanıyor. Robin takma adlı gencin Instagram hesabında keskin nişancı olarak çatıda, el feneriyle Rakka'daki bir tünele düzenlenen baskında, bombardımanlarla enkaza dönmüş sokaklardaki fotoğraflarını görmek mümkün. İki yıl sonra şimdi Rio de Janeiro'daki gecekondu mahallesinde "Şu anki durumum pek iyi değil" diyor.

Robin, Almanya’da hakkında yakalama kararı olduğunu belirtiyor. IŞİD'e karşı savaş sona erdiğinde Suriye'yi terk ettiğini, önce Kolombiya'ya geçtiğini anlatıyor. Eskiden uyuşturucu baronu Escobar döneminde dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri olarak kabul edilen Medellin'de günlüğü 2 bin euroya silah eğitimi verdiğini anlatıyor. Ardından buradan da ayrılıp Rio de Janeiro'ya geçmiş. Suriye'yi de savaşı da geride bırakmak istiyor.