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  4. YPG'ye katılan İngiliz'in babası gözaltına alındı

YPG'ye katılan İngiliz'in babası gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 22:23 | Son Güncelleme

YPG'ye katılan İngiliz'in babası gözaltına alındı

LONDRA (AA) - Terör örgütü YPGye katılan İngiliz'in babası, teröre mali yardım ve destek şüphesiyle yakalandı.

The Guardian gazetesinin haberine göre, terör örgütü YPG'ye katılan İngiltere vatandaşı Dan Newey'in babası Paul Newey, 11 Aralık'ta gözaltına alındı.

Terör örgütüne mali yardım ve destek sağlamak şüphesiyle yakalanan ve 4 gün sorgulanan baba Newey, daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Evinde yapılan aramada cep telefonuna ve bilgisayarlarına da el konulan Paul Newey, İngiltere’de YPG’ye katılan birinin ailesinden gözaltına alınan ilk kişi oldu.

İngiliz polisi, Paul Newey’in eşi ile diğer oğlunu da sorguladı.

Habere göre, İngiltere’den 2017’de ayrılarak gittiği Suriye’de YPG’ye katılan Dan Newey, 2018 mart ayında ülkesine geri döndü. Ancak Newey, Türkiye’nin ekim ayında başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrasında yeniden Suriye’ye geçti ve halen bu ülkede bulunuyor.

- Suriye'den beraat, Irak'ta mahkumiyet

YPG’ye katılan bir diğer İngiliz vatandaşı Aidan James, geçen ay 4 yıl hapse mahkum edilmişti. Ancak mahkeme James’e Suriye’deki faaliyetlerinden beraat verirken, Irak’ta PKK kamplarındaki faaliyetlerinden suçlu bulmuştu.

İngiltere’de YPG bağlantılı soruşturma ve davaların sayısındaki artış, ülkenin bu örgütü de terör listesine almaya hazırlandığı yorumlarına yol açsa da İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınıyor.

İçişleri Bakanı Sajid Javid, mayıs ayında, İngiliz vatandaşlarına YPG kontrolündeki Suriye’nin kuzeyini terk etmeleri aksi takdirde soruşturmaya uğrayacakları uyarısında bulunmuştu.

PKK, 2001'den beri İngiltere'de terör örgütleri listesinde bulunsa da YPG listede yer almıyor.

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Aidan James Dan Newey ingiltere Paul Newey PKK Suriye YPG

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