MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, terör örgütleriyle de destekleyenlerle de mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Bizim güneyimizde bir terör koridoru oluşturmaya çalışıyorlar. Bunları görüyorsunuz. Buna asla izin vermememiz gerekiyor. Maalesef bu ülkede, o terör örgütünü, YPG'yi terör örgütü olarak görmeyenler var." dedi.

Elvan, bir düğün salonunda düzenlenen Tarsus Belediyesi Hizmet Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı kapsamında ilçeye ve Mersin'e yapılacak projeleri el birliğiyle hayata geçireceklerini söyledi.

Tarsus'a önemli yatırımlar yapıldığını, bundan sonra da yapılmaya devam edeceğini anlatan Elvan, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda inşaatın hızla sürdüğünü, en zor bölüm olan pistin bu ay sonunda tamamlanıp ilk uçağın ineceğini aktardı.

Elvan, tarım ve turizm alanında da çalışmaların yapıldığını ifade ederek, istihdamın artması için yeni organize sanayi bölgeleri kurulması adına önemli adımlar attıklarını hatırlattı.

Zor bir süreçten geçildiğini vurgulayan Elvan, şöyle devam etti: