HABER

"YPG'yi terör örgütü olarak görmeyenler var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 12:29 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan: - "Sadece terör örgütleriyle mücadele etmiyoruz, terör örgütlerini destekleyenlerle de mücadele ediyoruz" - "Bizim güneyimizde bir terör koridoru oluşturmaya çalışıyorlar. Bunları görüyorsunuz. Buna asla izin vermememiz gerekiyor. Maalesef bu ülkede, o terör örgütünü, YPG'yi terör örgütü olarak görmeyenler var"

MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, terör örgütleriyle de destekleyenlerle de mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Bizim güneyimizde bir terör koridoru oluşturmaya çalışıyorlar. Bunları görüyorsunuz. Buna asla izin vermememiz gerekiyor. Maalesef bu ülkede, o terör örgütünü, YPG'yi terör örgütü olarak görmeyenler var." dedi.

Elvan, bir düğün salonunda düzenlenen Tarsus Belediyesi Hizmet Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı kapsamında ilçeye ve Mersin'e yapılacak projeleri el birliğiyle hayata geçireceklerini söyledi.

Tarsus'a önemli yatırımlar yapıldığını, bundan sonra da yapılmaya devam edeceğini anlatan Elvan, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda inşaatın hızla sürdüğünü, en zor bölüm olan pistin bu ay sonunda tamamlanıp ilk uçağın ineceğini aktardı.

Elvan, tarım ve turizm alanında da çalışmaların yapıldığını ifade ederek, istihdamın artması için yeni organize sanayi bölgeleri kurulması adına önemli adımlar attıklarını hatırlattı.

Zor bir süreçten geçildiğini vurgulayan Elvan, şöyle devam etti:

"Sadece terör örgütleriyle mücadele etmiyoruz, terör örgütlerini destekleyenlerle de mücadele ediyoruz. Bir tarafta bir terör örgütü... Bu terör örgütünü destekleyen ülkeler silah veriyorlar, para veriyorlar, maaşlı adam çalıştırıyorlar. Siz bir silah almak istediğinizde 'Efendim sana izin vermiyor, şu izin vermiyor, bu izin vermiyor' diyorlar. Bizim güneyimizde bir terör koridoru oluşturmaya çalışıyorlar. Bunları görüyorsunuz. Buna asla izin vermememiz gerekiyor. Maalesef bu ülkede, o terör örgütünü, YPG'yi terör örgütü olarak görmeyenler var. Bizim mücadelemiz bu bayrak, ay-yıldızlı al bayrak için olacak. Bu mücadeleyi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Mesele sen ben meselesi değil, mesele Türkiye Cumhuriyeti Devleti meselesi."

Elvan, ana muhalefet partisinin genel başkanının "YPG mi Türkiye'ye saldıracakmış?" dediğini anlatarak, birçok partilinin de YPG'nin terör örgütü olmadığını ifade ettiğini söyledi.

- "Terörün kökünü kurutma noktasına gelindi"

Bir taraftan 30-40 yıldır PKK ile mücadele edildiğini diğer taraftan da silah sanayisinde gelişme gösterildiğinin altını çizen Elvan, terörün kökünü kurutma noktasına gelindiğini vurguladı.

Elvan, 31 Mart'ta tüm dünyaya "Bizim birliğimizi ve bütünlüğümüzü asla bozamazsınız. Sandık ne derse o olur." mesajı verilmesini istedi.

Cumhur İttifakı'nın desteklediği MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna da Toroslar Belediye Başkanı olarak güzel hizmetler yaptığını, şimdi de bu hizmetleri il geneline taşımak istediğini aktardı.

MHP'den yeniden aday gösterilen Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ise görev sürecinde yaptığı çalışmaları ve yeni projelerini anlattı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Tarsus Belediyesi ve kendisiyle ilgili iddialarının gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

PARTNERSıfır makyaj Hande!Sıfır makyaj Hande!
Destici: Cumhur İttifakı, siyasi bölücülerin dokunulmazlığını kaldırmak için harekete geçmeliDestici: Cumhur İttifakı, siyasi bölücülerin dokunulmazlığını kaldırmak için harekete geçmeli
Bakan Kurum, “Enteresan” ve “Ürkütücü” diyerek İzmir rakamlarını açıkladıBakan Kurum, “Enteresan” ve “Ürkütücü” diyerek İzmir rakamlarını açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Mersin

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Bülent Uygun istifa etti

Bülent Uygun istifa etti

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen?

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Özgür Özel'den çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Siyasette gerilim tırmanıyor! Çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Semih Yalçın duyurdu! MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

MHP'li Başkan görevden alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.