HABER

Yrd. Doç. Dr. Gülşah Kınalı: Sığ sulara  balıklama atlamayın

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 09:51 | Son Güncelleme

İSTANBUL  Gelişim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.

Yrd. Doç. Dr. Gülşah Kınalı: Sığ sulara  balıklama atlamayın

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülşah Kınalı, derinliği bilinmeyen sığ sulara balıklama atlama konusunda uyarılarda bulundu.

SIĞ SUYA ATLAMA OMURİLİK YARALANMASI NEDENİ

Yaz aylarında sığ suya atlama nedenli yaşanan kafa travmaları ve omurilik yaralanmaları nedeni ile her yıl yüzlerce insan felç riski ile karşı karşıya kalıyor. Fizyoterapist Yrd. Doç. Dr. Gülşah Kınalı omurilik yaralanmasının tedavive rehabilitasyonunun uzun ve zorlu bir süreç olduğunu söyledi. Kınalı'nın verdiği bilgilere göre, solunum merkezinin de etkilendiği yaralanmalar ise ölümcül olabiliyor. 15-25 yaş arasındaki gençler bu tür yaralanmaları daha sıklıkla yaşıyor. Diğer bir riskli atlama şekli ise çivileme denilen atlama türü. Bu tarz yaralanmalarda ise topuk, bacak, kalça ve bel etkilenebiliyor. Omurilik yaralanması sonrası, etkilenen omurga seviyesine bağlı olarak değişen hasarlar kalabiliyor. Hareket ve his kaybı, bağırsak, akciğer, böbrek gibi iç organlarda fonksiyon bozuklukları aynı zamanda ek olarak idrar yolu enfeksiyonları ve bası yaraları oluşabiliyor.

ERKEN DÖNEMDE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Omurilik yaralanması sonrası dönemde iyi planlanmış bir rehabilitasyon programı hem toparlanma süreci hem de ikincil hastalıkların önlenmesi açısından önemli.

UFAK ÖNLEMLER YETERLİ

İlk ve en önemli olan, çocuk ve gençleri bu yaralanmalar konusunda uyarmak. Ebeveynlere bu konuda önemli görev düşüyor. Yaz aylarında geçirilecek güzel günlerin zehir olmaması için basit önlemlerden bazıları şöyle:

Dalmak istediğiniz suyun dibini görmeye çalışın, gizli bir taş veya kaya olabilir.

Çok yüksekten balıklama atlarken, boyun bölgesinin geri gitme ve suya çarpma ihtimali yüksek, bu nedenle çok yüksekten atlamayın.

Herhangi bir kaza durumunda yaralıyı hareket ettirmeden sağlık ekiplerine haber verin.

(FOTOĞRAF)

Yrd. Doç. Dr. Gülşah Kınalı: Sığ sulara balıklama atlamayın

PARTNERKim Kardashian'a benzemek isteyen trans gencin son hali inanılmaz!Kim Kardashian'a benzemek isteyen trans gencin son hali inanılmaz!
Botan Çayı’nda kaybolan asteğmenin cesedi bulunduBotan Çayı’nda kaybolan asteğmenin cesedi bulundu
Hadımköy'de bir fabrikanın asit kazanı patladı-1Hadımköy'de bir fabrikanın asit kazanı patladı-1
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump asıl şimdi yandı!

ABD Başkanı Donald Trump asıl şimdi yandı!

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Galatasaray, Gomis için Al Hilal ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı!

Galatasaray, Gomis için Al Hilal ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

İlginizi Çekebilir

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Tunceli'de patlama!

Tunceli'de patlama!

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Firari binbaşıya çağrı! 'Oğlum teslim ol'

Firari binbaşıya çağrı! 'Oğlum teslim ol'

Toron Karacaoğlu kimdir? Toron Karacaoğlu vefat etti!

Toron Karacaoğlu kimdir? Toron Karacaoğlu vefat etti!

Süper Loto sonuçları 23 Ağustos / Milli Piyango 566. Süper çekilişi sonucu Loto (MPİ canlı çekiliş izle)

Süper Loto sonuçları 23 Ağustos / Milli Piyango 566. Süper çekilişi sonucu Loto (MPİ canlı çekiliş izle)

İstanbul'da fabrikada asit kazanı patladı!

İstanbul'da fabrikada asit kazanı patladı!

Bugün Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıldönümü! TSK'dan sürpriz klip

Bugün Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıldönümü! TSK'dan sürpriz klip

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.