Yrd. Doç. Dr. Gülşah Kınalı: Sığ sulara  balıklama atlamayın

Yaz aylarında sığ suya atlama nedenli yaşanan kafa travmaları ve omurilik yaralanmaları nedeni ile her yıl yüzlerce insan felç riski ile karşı karşıya kalıyor. Fizyoterapist Yrd. Doç. Dr. Gülşah Kınalı omurilik yaralanmasının tedavive rehabilitasyonunun uzun ve zorlu bir süreç olduğunu söyledi. Kınalı'nın verdiği bilgilere göre, solunum merkezinin de etkilendiği yaralanmalar ise ölümcül olabiliyor. 15-25 yaş arasındaki gençler bu tür yaralanmaları daha sıklıkla yaşıyor. Diğer bir riskli atlama şekli ise çivileme denilen atlama türü. Bu tarz yaralanmalarda ise topuk, bacak, kalça ve bel etkilenebiliyor. Omurilik yaralanması sonrası, etkilenen omurga seviyesine bağlı olarak değişen hasarlar kalabiliyor. Hareket ve his kaybı, bağırsak, akciğer, böbrek gibi iç organlarda fonksiyon bozuklukları aynı zamanda ek olarak idrar yolu enfeksiyonları ve bası yaraları oluşabiliyor.

ERKEN DÖNEMDE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Omurilik yaralanması sonrası dönemde iyi planlanmış bir rehabilitasyon programı hem toparlanma süreci hem de ikincil hastalıkların önlenmesi açısından önemli.

UFAK ÖNLEMLER YETERLİ

İlk ve en önemli olan, çocuk ve gençleri bu yaralanmalar konusunda uyarmak. Ebeveynlere bu konuda önemli görev düşüyor. Yaz aylarında geçirilecek güzel günlerin zehir olmaması için basit önlemlerden bazıları şöyle:

Dalmak istediğiniz suyun dibini görmeye çalışın, gizli bir taş veya kaya olabilir.

Çok yüksekten balıklama atlarken, boyun bölgesinin geri gitme ve suya çarpma ihtimali yüksek, bu nedenle çok yüksekten atlamayın.

Herhangi bir kaza durumunda yaralıyı hareket ettirmeden sağlık ekiplerine haber verin.

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