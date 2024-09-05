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  4. YRP'li Suat Kılıç'tan erken seçim açıklaması! 'Mümkün değil' deyip tarih verdi

YRP'li Suat Kılıç'tan erken seçim açıklaması! 'Mümkün değil' deyip tarih verdi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
05.09.2024 16:50
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Görünen köy kılavuz istemez; Türkiye'nin erken seçime doğru ilerlediğini görüyoruz. Parti olarak erken seçim tarihini de size ilan etmek istiyorum. 2025 yılı sonu olması halinde, 23 Kasım Pazar günü erken seçim için makul bir gün olacaktır" dedi.

YRP'li Suat Kılıç'tan erken seçim açıklaması! 'Mümkün değil' deyip tarih verdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bulunduğu ekonomik durum ile uzun süre idare edebilmesinin mümkün olmadığını ifade eden Kılıç, 2025 için erken seçim önerisinde bulundu. tarih de açıklayan Kılıç, "2025 yılı sonu olması halinde, 23 Kasım Pazar günü erken seçim için makul bir gün olacaktır" dedi.

"TÜRKİYE'NİN ERKEN SEÇİME DOĞRU İLERLEDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Kılıç, erken seçimle ilgili şunları konuştu:

"YRP Genel Başkanımız Fatih Erbakan'ın da açıkladığı gibi, YRP teşkilatları 2025 yılı sonbaharında seçim olabileceği düşüncesiyle çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'de bir erken seçim olabilir. Açlık sınırı 19 bin 500 lira, asgari ücret 17 bin lira ve enflasyon 8,5 puan yukarı revize edildi; 2024 yılı sonu beklentisi bu yönde. Bu şartlar altında Türkiye'nin uzun süre devam edebilmesi mümkün değil. Görünen köy kılavuz istemez; Türkiye'nin erken seçime doğru ilerlediğini görüyoruz. 2025 yılı sonbaharı ya da 2026 yılının ilkbaharı olabilir, bu erken seçim kapımızı çalacaktır.

ERKEN SEÇİM İÇİN TARİH DE VERDİLER

Parti olarak erken seçim tarihini de size ilan etmek istiyorum. 2025 yılı sonu olması halinde, 23 Kasım Pazar günü erken seçim için makul bir gün olacaktır. 24 Kasım Öğretmenler Günü Pazartesi, seçimde okullar kullanıldığı ve öğretmenler sandık görevlisi olduğu için böyle bir seçim planlaması Türkiye'nin gündemine gelebilir. Tabii ki muhalefet erken seçimi seslendirmeye devam edecek, iktidar da erken seçimden ülkeyi uzaklaştırmaya çalışacaktır. Aslolan seçim değil geçimdir."

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Anahtar Kelimeler:
Yeniden Refah Partisi erken seçim
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