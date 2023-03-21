YRP'nin Cumhur İttifakı kararı sonrası Özlem Zengin'in '6284' sözlerine tepki geldi... Eleştirilere böyle yanıt verdi: "Saldıranlar azınlık"

Cumhur İttifakı'nın seçimlere giderken bünyesine katmak için davette bulunduğu YRP'nin genel seçimlere ittifaka dahil olmadan, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ise YRP lideri Fatih Erbakan ile katılmasını duyurması sonrası AK Partili Zengin'e sosyal medyadan çok sayıda tepki geldi. Zengin ise "Saldıranlar hakikaten azınlık" diye konuştu.

"AK PARTİ HİÇBİRİNE 'HAYIR' DEMEDİ"

AK Parti'den bir heyetin YRP'yi ittifaka davet etmek üzere gitmiş, YRP'den aralarında 6284 sayılı kanun olarak da bilinen Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'la ilgili düzenlemenin bulunduğu 30 maddelik talep sunulmuştu. YRP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal AK Parti'nin 30 maddenin hiçbirine 'hayır' demediğini söylemişti.

YRP İTTİFAKA KATILMADI, ERBAKAN ERDOĞAN'A RAKİP OLDU

YRP'den gelen bu açıklamalarından ardından AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den ise "6284 kırmızı çizgimizdir" sözleriyle tepki gelmişti. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, dün yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı'nın davetini geri çevirerek seçimlere ittifaksız gireceklerini ve Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu.

"SALDIRANLAR HAKİKATEN AZINLIK, BU KONU SİYASETTE ÖĞÜTLENMEYECEK KADAR BÜYÜK"

YRP'nin kararını duyurmasının ardından sosyal medyada Özlem Zengin'e çok sayıda tepki geldi. Bu tepkiler hakkında Halk TV'den Barış Terkoğlu'na konuşan Zengin şunları söyledi:

"Bu konu kadınları fevkalade rahatsız ediyor. O kadar çok destek aldım ki 'sade' kadınlardan ve erkeklerden... Saldıranlar hakikaten azınlık... Yalnızlık sorun değil benim için. Bugünlere gelirken tek başıma savunduğum çok konu oldu. Kadın meselesi, siyasette öğütlenmeyecek kadar büyük ve önemli bir Türkiye meselesi..."