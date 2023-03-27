Son dakika: YRP'nin talebine AK Parti'den "Böyle olmasa daha iyi olur" yanıtı! HÜDA PAR'a kaç vekil verilecek? "Hızlı şekilde karar vereceğiz"

Son dakika haberi: Seçim gündemine ve AK Parti'nin adımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali Yavuz, YRP'nin Cumhur İttifakı'na katılma sürecinde yaşananların perde arkasını anlattı. Yavuz'un açıklamalarında öne çıkan bir diğer nokta da 14 Mayıs'ta seçimlere AK Parti listelerinden girme kararı alan HÜDA PAR'a listede kaç milletvekili verileceği oldu. Yavuz, HÜDA PAR ile bugün de görüşeceklerini açıkladı.
Yavuz'un CNN Türk'te katıldığı canlı yayındaki açıklamalarından satır başları şöyle:
YRP ile bir noktaya gelmiştik. Son geldiğimiz noktada bir parça kopar gibi oldu, sonra tekrar bıraktığımız noktaya geldik ve çok net bir anlaşma zemini oluştu. Hepimizin cumhurbaşkanı adayı aynı olacak. Cumhurbaşkanımız YRP'yi tekrar ziyaret edecek.
Masaya oturduğumuz birinci gün biz bir noktaya geldik. YRP birinci şartı olarak "Biz partimizin logo ve ismiyle girmek istiyoruz" dedi. Biz açıkça "Böyle olmasa daha iyi olur" dedik. Temel noktalarda anlaştık ve ittifak kuruldu.
Kendi logonuzla ayrı şekilde 81 ilde gitmenin mantığı da var ama bir yandan da o oyların boşa gitme ihtimali var.
HÜDA PAR'la çok kolay oturduk, hızlı şekilde ne yapacağımıza karar vereceğiz. Bugün de görüşeceğiz. Bizim listemizde yer vereceğiz, uygun bir sayıda olacak. 8-9 değildir. Türkiye'nin her tarafı için geçerli.