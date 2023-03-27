HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: YRP'nin talebine AK Parti'den "Böyle olmasa daha iyi olur" yanıtı! HÜDA PAR'a kaç vekil verilecek? "Hızlı şekilde karar vereceğiz"

Son dakika: YRP'nin talebine AK Parti'den "Böyle olmasa daha iyi olur" yanıtı! HÜDA PAR'a kaç vekil verilecek? "Hızlı şekilde karar vereceğiz"

27.03.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali Yavuz, Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) Cumhur İttifakı'na katılması sürecinde "Masaya oturduğumuz birinci gün biz bir noktaya geldik" diyerek YRP'nin bir talebine başta sıcak bakmadıklarını belirtti. Yavuz ayrıca HÜDA PAR'a ortak listede kaç milletvekili verileceği sorusunu da yanıtladı. Üç dönem kuralıyla ilgili ise Yavuz "değişim beklentisi" olduğunu vurguladı.

Son dakika: YRP'nin talebine AK Parti'den "Böyle olmasa daha iyi olur" yanıtı! HÜDA PAR'a kaç vekil verilecek? "Hızlı şekilde karar vereceğiz"

Son dakika haberi: Seçim gündemine ve AK Parti'nin adımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali Yavuz, YRP'nin Cumhur İttifakı'na katılma sürecinde yaşananların perde arkasını anlattı. Yavuz'un açıklamalarında öne çıkan bir diğer nokta da 14 Mayıs'ta seçimlere AK Parti listelerinden girme kararı alan HÜDA PAR'a listede kaç milletvekili verileceği oldu. Yavuz, HÜDA PAR ile bugün de görüşeceklerini açıkladı.

11

"YPR İLE BİR NOKTAYA GELMİŞTİK, SON NOKTADA BİR PARÇA KOPAR GİBİ OLDU"

Yavuz'un CNN Türk'te katıldığı canlı yayındaki açıklamalarından satır başları şöyle:

  • YRP ile bir noktaya gelmiştik. Son geldiğimiz noktada bir parça kopar gibi oldu, sonra tekrar bıraktığımız noktaya geldik ve çok net bir anlaşma zemini oluştu. Hepimizin cumhurbaşkanı adayı aynı olacak. Cumhurbaşkanımız YRP'yi tekrar ziyaret edecek.

  • Kendi partinizde bile olan şeylerin başka partiyle görüşürken olmamasını bekleyemezsiniz. Bütün mesele bunu pazarlığa çevirmemek.

Başlıksız-7

  • Masaya oturduğumuz birinci gün biz bir noktaya geldik. YRP birinci şartı olarak "Biz partimizin logo ve ismiyle girmek istiyoruz" dedi. Biz açıkça "Böyle olmasa daha iyi olur" dedik. Temel noktalarda anlaştık ve ittifak kuruldu.

  • Kadın haklarına ilişkin YRP'nin anormal bir teklifi hiç olmadı.

123

"İTTİFAKTA ORTAK LİSTE KONUŞMADIK"

  • Millet İttifakı ortak liste için uğraşacak. Bizde 4 parti de kendi logosuyla girecek. Biz ortak liste oluşturma konusunda bir araya gelip konuşmadık ama bundan sonra konuşmayacağız diyemem. Yeri gelirse konuşuruz. Karamollaoğlu'nun dediği gibi, Millet İttifakı 'ittifak içinde ittifak'a kafa yoracak.

HÜDA PAR'A KAÇ MİLLETVEKİLİ VERİLECEK?

  • Kendi logonuzla ayrı şekilde 81 ilde gitmenin mantığı da var ama bir yandan da o oyların boşa gitme ihtimali var.

  • HÜDA PAR'la çok kolay oturduk, hızlı şekilde ne yapacağımıza karar vereceğiz. Bugün de görüşeceğiz. Bizim listemizde yer vereceğiz, uygun bir sayıda olacak. 8-9 değildir. Türkiye'nin her tarafı için geçerli.

  • HÜDA PAR çok net şekilde terörün her haline karşı olduklarını dile getiriyor.

ÜÇ DÖNEM KURALI

  • Değişim beklentisi var. Bunu çok iyi yöneteceğimizi düşünüyorum. Bunun karar mercii ben değilim, MKYK'dir. Sayın cumhurbaşkanımız MKYK hangi kararı verirse o en doğru karar olacak.
Bakanlar Kurulu’ndaki 17 isim milletvekili oluyor! Bakanlar Kurulu’ndaki 17 isim milletvekili oluyor!
Erdoğan'ın 'İstanbul' planı! Aday listesi iddiası gündem yarattı Erdoğan'ın 'İstanbul' planı! Aday listesi iddiası gündem yarattı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muharrem İnce ve Sinan Oğan yüzde 5 alırsa...Muharrem İnce ve Sinan Oğan yüzde 5 alırsa...
"Hala kendine gelemeyen arkadaşlarım var" diyerek anlattı!"Hala kendine gelemeyen arkadaşlarım var" diyerek anlattı!
Suriye'de ABD-İran gerilimi tırmanıyor!Suriye'de ABD-İran gerilimi tırmanıyor!
Anahtar Kelimeler:
seçim Ali İhsan Yavuz ak parti

En Çok Okunan Haberler

Kahreden haber! Kepçe operatörü fark etti! 49 gün sonra enkazdan bir ceset daha çıkarıldı

Kahreden haber! Kepçe operatörü fark etti! 49 gün sonra enkazdan bir ceset daha çıkarıldı

Muharrem İnce ve Sinan Oğan yüzde 5 alırsa...

Muharrem İnce ve Sinan Oğan yüzde 5 alırsa...

Benzine bu gece yarısı zam geliyor: 81 kuruşluk artış!

Benzine bu gece yarısı zam geliyor: 81 kuruşluk artış!

Emekli maaşına zam, bayram ikramiyesi, geçici işçiye kadro... Bugün Meclis'e geliyor

Emekli maaşına zam, bayram ikramiyesi, geçici işçiye kadro... Bugün Meclis'e geliyor

İstanbul'da hastanede iğrenç olay! Ünlü doktordan taciz, yangın merdivenine çağırıp...

İstanbul'da hastanede iğrenç olay! Ünlü doktordan taciz, yangın merdivenine çağırıp...

Şeytana pabucunu ters giydirecek olay! Gerçeği 4 gün sonra anladı

Şeytana pabucunu ters giydirecek olay! Gerçeği 4 gün sonra anladı

İlginizi Çekebilir

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Ev temizliğinde devrim yaratan Xiaomi robot süpürgeleri sizin için inceledik

Ev temizliğinde devrim yaratan Xiaomi robot süpürgeleri sizin için inceledik

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Görevlinin üzerine derin dondurucu düştü!

Görevlinin üzerine derin dondurucu düştü!

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.