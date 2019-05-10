YSK, 23 Haziran ile ilgili seçim usullerini içeren kararı yayınladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin 23 Haziran’da yapılacak seçim tekrarı ile ilgili esas ve usullerin belirlendiği kararı yayınladı.

Yüksek Seçim Kurulunun kararında, 06/05/2019 tarih ve 2019/4219 sayılı kararı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve 23/06/2019 tarihinde yenilenmesine karar verildiği kaydedildi. Kararda, “Yapılmış olan bir seçimin, sadece oy verme ve sonrasına ilişkin bazı işlemler nedeniyle iptal edilmiş ve sonuçlanmamış olması karşısında, seçimin yeniden yapılmasına karar verilmesi durumunda iptal edilen seçime bağlı olarak yapılan veya yerine getirilen tüm işlemlerin yapılacak olan seçimde tekrarlanmasına gerek bulunmamaktadır. 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi, seçim iş ve işlemleri sebebiyle iptal edildiğinden 23/06/2019 tarihinde yapılması gereken seçimin; bu seçimin tekrarı ve devamı niteliğinde bulunduğunun kabulü ile sandık kurullarının yeniden kanuna uygun olarak oluşturulması ve oy verme işlemlerinin tekrarlanması gerekmektedir. Başka bir anlatımla, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimler için tespit edilmiş bulunan seçimin başlangıç tarihinden (01 Ocak 2019) itibaren oy verme günü olan 31 Mart 2019 tarihine kadar devam eden seçim süreci içinde, bu seçimler için yerine getirilmiş bulunan seçim iş ve işlemlerinin tümünün tekrarlanmasına gerek bulunmamaktadır. Bu nedenle de, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun verdiği yetkiye dayanılarak, İstanbul İl Seçim Kurulunca, yapılacak seçim iş ve işlemleri gözetilerek bir kısım süreler kısaltılabilecektir” denildi.

YSK’nin kararına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde uygulanacak esaslarla ilgili şunlar kaydedildi:

“Seçime katılabilecek siyasi partilerin yeniden tespit ve ilân edilmesine gerek bulunmadığına, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçime katılmış olan siyasi partilerin bu seçime de katılabileceklerine ve bu seçim için oy verme gününün 23 Haziran 2019 Pazar günü olduğuna, Siyasi partilerin yeniden aday tespiti yapamayacaklarına, ancak; ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmaların İstanbul İl Seçim Kurulunun belirleyeceği tarihe kadar doldurulabileceğine, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan seçime bağımsız aday olarak katılanların bu seçime de katılabileceklerine, yeniden bağımsız adaylık başvurusunun kabul edilemeyeceğine,

-Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçim için uygulanan esasların aynen uygulanması gerektiğine, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş olan sandık seçmen listelerinin yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılması gerektiğine, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimden sonra ortaya çıkan 298 sayılı Kanunun 7. ve 8. maddeleri kapsamındaki seçmenlerin seçmen kütüğündeki kayıtlarına “oy kullanamaz” şerhi düşülmesi gerektiğine, İstanbul İlinde yapılacak yenileme seçimlerinde seçmen kütükleri üzerinde değişiklik yapılamayacağından, Yüksek Seçim Kurulunun 26/2/2018 tarihli, 2018/1133 sayılı kararındaki esaslar uyarınca ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanlardan, yerleşim yeri adresi İstanbul dışı olan veya ceza infaz kurumunu birinci adres olarak bildirenlerin seçmen listelerindeki kayıtlarına “oy kullanamaz” şerhinin düşülmesi gerektiğine,

-Seçimlerde görevlendirilecek sandık kurulu başkanlarının, 298 sayılı Kanunun 22. maddesine göre kamu görevlilerinden belirlenmesi zorunlu olduğundan; 298 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere mutlaka mülki amirce gönderilen listedeki kamu görevlileri arasından belirlenmesi gerektiğine, seçimlerde görevlendirilecek bir asıl bir yedek sandık kurulu üyesinin de, 298 sayılı Kanunun 23. maddesinin değişik altıncı fıkrasına göre öncelikle kamu görevlilerinden belirlenmesi zorunlu olduğundan; 298 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere mülki amirce gönderilen listedeki kamu görevlileri arasından belirlenmesi gerektiğine, Yukarıdaki usule göre belirlenenlerden mazereti uygun görülen olduğu takdirde, yerlerine yine mülki amirce gönderilen listedeki kamu görevlileri arasından görevlendirme yapılması gerektiğine, Bu şekilde belirlenen sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesinin, seçime katılacakları ilan olunan siyasi partilere talepleri halinde verilmesi gerektiğine, Bu seçimlerle ilgili seçim takviminin, seçimi yönetecek olan İstanbul İl Seçim Kurulunca hazırlanarak uygulanmasına, yapılacak seçimin SEÇSİS’ten tanımlanmasına,

-23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan seçimde kullanılacak sandık seçmen listelerinin ve her bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısının 31 Mart seçimi ile aynı olması gerektiğine, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimde sandık kurullarına üye veren partilerin İstanbul İlinde gerçekleştirilecek yenileme seçimlerinde de sandık kurullarına üye verebileceklerine, İstanbul ilinde gerçekleştirilecek yenileme seçimlerinde seçime katılma yeterliliği tespit ve ilan edilen siyasi partilerin müşahit bulundurma haklarının olduğuna,

-Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adayların oy verme gününden önceki otuzuncu gün olan 23 Mayıs 2019 Perşembe gününden itibaren kendilerini tanıtıcı poster, parti bayrağı, ilan, pankart veya afiş gibi malzemeleri yapıştırmak amacıyla o seçim çevresi içerisinde, belediyelerce doğrudan kullanılan ve ilçe seçim kurullarınca belirlenen sabit ilan ve reklam yerlerinden süresi, sayısı ve ücreti eşit olmak şartıyla yararlanabileceklerine (298/60-5)"



PARTNER Yabancılar buraya asla giremiyor