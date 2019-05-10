YSK, 23 Haziran'da yapılacak 'İstanbul' seçimlerinin usul ve esaslarını açıkladı

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ile ilgili usul ve esasları açıkladı. Buna göre siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş olan sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak. YSK'nın 10 Mayıs 2019 tarihli kararında, 2972 sayılı kanunun 25’inci maddesi 2'nci fıkrasındaki "Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde, o seçim çevresinde yeniden seçim yapılır. İl seçim kurulu, seçimin iptaline dair kararı ilân ettiği gibi kararın kesinleşmesini müteakip o çevrede seçim yapılacağını da derhal ilân eder" hükmü ile YSK’nın 6 Mayıs’ta verdiği kararla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal kararı hatırlatıldı. Kurul kararında, yapılmış olan bir seçimin, sadece oy verme ve sonrasına ilişkin bazı işlemler nedeniyle iptal edilmiş ve sonuçlanmamış olması karşısında, seçimin yeniden yapılmasına karar verilmesi durumunda iptal edilen seçime bağlı olarak yapılan veya yerine getirilen tüm işlemlerin yapılacak olan seçimde tekrarlanmasına gerek bulunmadığına dikkat çekildi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince... Kalp krizi geçiren liseli Fatmagül, kurtarılamadı Evlerinde ölü bulunan iki arkadaş toprağa verildi

YENİDEN ADAY TESPİTİ YAPILAMAYACAK Karar ile 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi usul ve esasları şöyle sıralandı: -İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, seçime katılabilecek siyasi partilerin yeniden tespit ve ilân edilmesine gerek bulunmayacak. -31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçime katılmış olan siyasi partiler bu seçime de katılabilecek ve bu seçim için oy verme günü 23 Haziran 2019 Pazar günü olacak. -Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak. Ancak; ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmalar, İstanbul İl Seçim Kurulunun belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek. -31 Mart 2019 Pazar günü yapılan seçime bağımsız aday olarak katılanlar bu seçime de katılabilecek, yeniden bağımsız adaylık başvurusu kabul edilemeyecek. 31 MART’TAKİ SEÇMEN LİSTELERİ KULLANILACAK -Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak. -31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş olan sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak.

-31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimden sonra ortaya çıkan 298 sayılı Kanunun 7. ve 8. maddeleri kapsamındaki seçmenlerin seçmen kütüğündeki kayıtlarına 'oy kullanamaz' şerhi düşülecek. -İstanbul'da yapılacak yenileme seçimlerinde seçmen kütükleri üzerinde değişiklik yapılamayacağından, YSK’nın 26 Şubat 2018 tarihli, 2018/1133 sayılı kararındaki esaslar uyarınca ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanlardan, yerleşim yeri adresi İstanbul dışı olan veya ceza infaz kurumunu birinci adres olarak bildirenlerin seçmen listelerindeki kayıtlarına 'oy kullanamaz' şerhi düşülecek. SANDIK BAŞKANLARI KAMU GÖREVLİLERİNDEN SEÇİLECEK -Seçimlerde görevlendirilecek sandık kurulu başkanlarının, 298 sayılı Kanunun 22'nci maddesine göre kamu görevlilerinden belirlenmesi zorunlu olduğundan; 298 sayılı Kanunun 26'ncı maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere mutlaka mülki amirce gönderilen listedeki kamu görevlileri arasından belirlenecek. -Seçimlerde görevlendirilecek bir asıl bir yedek sandık kurulu üyesi de, 298 sayılı Kanunun 23'üncü maddesinin değişik 6'ncı fıkrasına göre öncelikle kamu görevlilerinden belirlenmesi zorunlu olduğundan; 298 sayılı Kanunun 26'ncı maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere mülki amirce gönderilen listedeki kamu görevlileri arasından belirlenecek. Bu usule göre belirlenenlerden mazereti uygun görülen olduğu takdirde, yerlerine yine mülki amirce gönderilen listedeki kamu görevlileri arasından görevlendirme yapılacak. Bu şekilde belirlenen sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesi, seçime katılacakları ilan olunan siyasi partilere talepleri halinde verilecek.