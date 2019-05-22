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YSK, 31 Mart seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2019 19:33 | Son Güncelleme

YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri  kesin sonuçları Resmi Gazete'de yayınlandı.

ANKARA, (DHA)- YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kesin sonuçları Resmi Gazete'de yayınlandı.
YSK kararında İl Genel Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinde kullanılan oy, geçerli oy, geçersiz oy, seçime katılım oranı ve siyasi partilerin aldığı oy ve oranları açıklandı. Buna göre; AK Parti, İl Genel Meclisi seçiminde yüzde 41.61, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yüzde 44.06, Belediye Başkanlığı seçiminde yüzde 42.55 ve Belediye Meclisi üyeliği seçiminde yüzde 42.56 oy aldı. CHP, İl Genel Meclisi seçimlerinde yüzde 17.46, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yüzde 29.14, Belediye Başkanlığında yüzde 29.81 ve Belediye Meclisi üyeliği seçiminde yüzde 29.36 oy aldı. İl Genel Meclisi seçiminde yüzde 18.82 oy alan MHP, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yüzde 5.18, Belediye Başkanlığı seçiminde yüzde 7.44 ve Belediye Meclisi üyeliği seçiminde 7.46 oy aldı. İYİ Parti, İl Genel Meclisi seçiminde yüzde 8.12, Büyükşehir Belediye Başkanlığında yüzde 9.52, Belediye Başkanlığında yüzde 7.76 ve Belediye Meclisi üyeliği seçiminde yüzde 7.31 oy alırken, Saadet Partisi ise İl Genel Meclisi seçiminde yüzde 2.47, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yüzde 3.27, Belediye Başkanlığı seçiminde yüzde 2.91 ve Belediye Meclisi üyeliği seçiminde yüzde 3.00 oy aldı. HDP, İl Genel Meclisi'nde yüzde 7.93, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yüzde 4.15, Belediye Başkanlığı'nda yüzde 4.52, Belediye Meclis Üyeliğinde ise yüzde 5.60 oy aldı.
BAŞKANLIK ORANLARI
Öte yandan AK Parti, Büyükşehir Belediyelerde yüzde 51.72, CHP yüzde 34.48, HDP yüzde 10.34, MHP yüzde 3.45 oranında başkanlık kazandı. Belediye başkanlığı seçiminde ise AK Parti yüzde 54.76, CHP yüzde 17.71, MHP yüzde 17.20, HDP yüzde 4.21, İYİ Parti yüzde 1.77, Saadet Partisi yüzde 1.55 başkanlık kazandı.

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