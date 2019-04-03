YSK 7 ilçede oy sayım durdurma kararını kaldırdı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) olağanüstü toplantısı sonucu 7 ilçe için oy sayım durdurma kararı kaldırıldı. Oylar yeniden sayılacak.

Yüksek Seçim Kurulu’nun olağanüstü toplantısı sona erdi. 7 ilçe için oy sayım durdurma kararı kaldırıldı.

YSK, İstanbul’da 7 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı, bu oylar yeniden sayılacak.

İstanbul İl Seçim Kurulu, CHP’nin 7 ilçede "yeniden oy sayımının tedbiren durdurulmasına" yönelik talebini kabul ederek, söz konusu bölgelerde sayıma başlanmış ise sayımın tedbiren durdurulmasına karar verdi.

İl Seçim Kurulu’na başvuran CHP, AK Parti’nin başvuru üzerine Şile, Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu, Ümraniye 3. İlçe Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulu, Fatih 1., 2. ve 3. İlçe Seçim Kurulu ve Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurullarınca geçersiz oyların sayımına karar verildiğini ifade ederek, hukuksuz olduğu iddiasıyla bu kararların kaldırılmasını ve incelemenin durdurulmasını talep etti. YSK ise kararı görüşmek üzere 23.30 sularında olağanüstü toplandı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonucu alınan kararda, 7 ilçe için oy sayım durdurma kararı kaldırıldı.

