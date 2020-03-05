YSK açıkladı! İllerin milletvekili dağılımı değişti

Buna g\u00f6re, Ankara ve \u0130stanbul 3'er, Bursa ve \u0130zmir 2'\u015fer se\u00e7im b\u00f6lgesine ayr\u0131ld\u0131.\nDenizli, K\u0131r\u015fehir ve Tunceli'nin \u00e7\u0131karaca\u011f\u0131 milletvekili say\u0131s\u0131 1'er d\u00fc\u015ferken, \u0130stanbul'un \u00e7\u0131karaca\u011f\u0131 milletvekili say\u0131s\u0131 2, Antalya'n\u0131n ise 1 artt\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Parma\u011f\u0131na s\u0131k\u0131\u015fan y\u00fcz\u00fck kabusu oldu\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: Toplam 273 yabanc\u0131 ter\u00f6rist s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edildiBurun kurulu\u011fu nas\u0131l tedavi edilir?