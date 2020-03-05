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  4. YSK açıkladı! İllerin milletvekili dağılımı değişti

YSK açıkladı! İllerin milletvekili dağılımı değişti

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2020 18:04 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2019 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen nüfus bilgilerine göre, seçim çevrelerini ve illerin çıkaracağı milletvekili sayısını güncelledi.

YSK açıkladı! İllerin milletvekili dağılımı değişti

Buna göre, Ankara ve İstanbul 3'er, Bursa ve İzmir 2'şer seçim bölgesine ayrıldı.

Denizli, Kırşehir ve Tunceli'nin çıkaracağı milletvekili sayısı 1'er düşerken, İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 2, Antalya'nın ise 1 arttı.

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YSK Yüksek Seçim Kurulu

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