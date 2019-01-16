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YSK aday listelerinin belirlenmesinde uyulacak esasları açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 07:09 | Son Güncelleme

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde aday listelerinin bildirilmesinde uyulacak esasları belirledi.

ANKARA, (DHA) - YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde aday listelerinin bildirilmesinde uyulacak esasları belirledi.
YSK'nin aday listelerinin bildirilmesinde uyulacak esasları içeren kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Mükerrer sayıda yer alan YSK kararına göre, aday listelerinin verilmesinde; siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği ile il genel meclisi üyeliklerine ilişkin aday listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına en geç 19 Şubat 2019 Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek. Listeler, elektronik ve fiziki ortamda adayların kimlik numarasını belirten nüfus cüzdanı örneği, öğrenim durumunu gösteren diploma örneği, adli sicil ve arşiv kaydı belgesi, oy verme günü itibariyle askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belgeyle birlikte teslim edilecek.

Bağımsız olarak adaylıklarını koyanlar ise seçilme yeterliliklerini taşıdıklarını belirten belgeleri ve en yüksek derecedeki devlet memurunun brüt aylığı olan 1.240,67 TL'yi mal sandığına yatırdığına dair makbuz ile birlikte dilekçeye ekleyerek en geç 19 Şubat 2019 Salı günü saat 17.00'ye kadar ilgili il ve ilçe seçim kurullarına başvuracak.

Seçime katılma hakkı kazanmış olan siyasi partiler, büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, il genel ve belediye meclisi üyeliği seçimlerinden dilediğine katılabilecek. Seçim çevresindeki tüm seçimlere katılma zorunluluğu bulunmayacak.

Seçilme yeterliliği ile ilgili eksik belgeleri, yapılan bildirim üzerine belirlenen sürede tamamlamayan bağımsız adaylar, seçime katılamayacak. Bağımsız adayların adaylıktan vazgeçmeleri halinde emaneten yatırdıkları paralar iade edilmeyecek.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılan siyasi partilerin verdikleri aday listelerinde gösterilen adaylardan istifa edecekler, bildirimlerini en geç 1 Mart 2019 Cuma günü saat 17.00'ye kadar seçim kurullarına ulaştıracak.

Seçim takvimine göre, aday listelerinin kesinleştiği 3 Mart 2019 tarihinden sonra ölüm veya istifa nedeniyle aday listelerinde oluşacak eksiklikler tamamlanamayacak. Ancak bu kişilerin seçilmesi halinde yerlerine kendilerinden sonra gelenler seçilmiş sayılacak.

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