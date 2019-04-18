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YSK, AK Parti ve MHP’nin olağanüstü itirazlarını ele alacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2019 12:20 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul’da AK Parti ve MHP tarafından yapılan olağanüstü itirazları görüşecek.YSK’nın İstanbul’da Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını alması ile beraber AK Parti’nin birleştirilen İstanbul ve Büyükçekmece için olağanüstü itirazı ile MHP’nin İstanbul ve Maltepe için yaptığı olağanüstü itirazları görüşmesi bekleniyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul’da AK Parti ve MHP tarafından yapılan olağanüstü itirazları görüşecek.
YSK’nın İstanbul’da Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını alması ile beraber AK Parti’nin birleştirilen İstanbul ve Büyükçekmece için olağanüstü itirazı ile MHP’nin İstanbul ve Maltepe için yaptığı olağanüstü itirazları görüşmesi bekleniyor. Bu olağanüstü itirazlara ilişkin kurul toplantısının saat 14.00 itibarı ile başlaması öngörülüyor. YSK’nın yapılan itiraz dosyalarını inceleme süresinin birkaç gün süreceği tahmin ediliyor. Sadece İstanbul itirazı için YSK’ya üç bavul dolusu delil, 50 sayfalık dilekçe ve 15 ek belge sunuldu. Kurul üyelerinin delilleri inceleme süresinin 2 ile 4 gün süreceği ifade ediliyor.

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