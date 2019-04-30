HABER

YSK, AK Parti'nin İstanbul itirazını Pazartesi günü görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 18:33 | Son Güncelleme

  AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine itirazına ilişkin ilçe seçim kurullarının topladığı belgeler, Perşembe gününe kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) ulaştırılacak.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine itirazına ilişkin ilçe seçim kurullarının topladığı belgeler, Perşembe gününe kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) ulaştırılacak. YSK'nın 6 Mayıs Pazartesi günü AK Parti’nin olağanüstü itirazını gündeme alarak görüşmesi bekleniyor.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yaptığı olağanüstü itiraz sürecinde sona gelindi. YSK, itiraza ilişkin verdiği ara kararlar ile İstanbul'daki ilçe seçim kurullarından AK Parti'nin iddialarına ilişkin bilgi ve belgelerin toplanarak Kurula iletilmesini ve 46 bin 447 seçmenin araştırılmasını istemişti. İlçe seçim kurullarından YSK'ya peyderpey ulaşmaya başlayan belgeler, 2 Mayıs Perşembe gününe kadar tamamlanacak. YSK, ilçe seçim kurullarından gelen belgeleri önce tasnif edecek, ardından AK Parti'nin olağanüstü itirazı Kurul gündemine alınarak müzakere edilecek. Ayrıca YSK'nın, 6 Mayıs Pazartesi günü AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesine ilişkin olağanüstü başvurusunu görüşmesi bekleniyor.

AK PARTİ'NİN İTİRAZ UNSURLARI

AK Parti, 16 Nisan'da YSK'ya yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde usulsüz oy sayım döküm cetvellerinin bulunduğunu, geçersiz sayılan oyların nedenlerinin tutanakta belirtilmediğini, kayıp oy pusulalarının bulunduğunu, kısıtlı, ölü, tutuklu ve hükümlü olanların oy kullandığını, bazı vatandaşların hem cezaevlerinde hem başka seçmen listelerinde kaydedildiğini, yerleşim yeri cezaevi olan seçmenlerin bulunduğunu öne sürmüştü. Öte yandan, zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı sayılması gereken kişilerin oy kullandığı, sandık başkanı ve memur üyelerin kamu görevlisi olmayan kişilerden oluşturulduğu ve KHK'lıların sandık görevlisi olarak kaydedildiği iddiaları da AK Parti'nin itirazında yer almıştı.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)

PARTNERDikkat! O programlarla bilinçaltınızı yönetiyorlarDikkat! O programlarla bilinçaltınızı yönetiyorlar
Emekli Hava Pilot Tümgeneral Karataş'tan S-400 açıklamasıEmekli Hava Pilot Tümgeneral Karataş'tan S-400 açıklaması
İmamoğlu İBB çalışanlarının 1 Mayıs'ını kutladıİmamoğlu İBB çalışanlarının 1 Mayıs'ını kutladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

Gözler 3600 ek göstergede! Memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak

Gözler 3600 ek göstergede! Memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

YSK mazbata itirazını bir kez daha reddetti

YSK mazbata itirazını bir kez daha reddetti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Yaralılar var

TEM'de kilitleyen kaza! Bu halde bekledi

Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Manisa Lalesi'ni koparana 60 bin lira ceza!

Bu çiçeği koparan 60 bin lira ceza ödüyor

'Peygamberler diyarı'nda kano şov

Burası Diyarbakır! Eğer birinci olursa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.