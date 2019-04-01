YSK Başkan Güven'den açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin, "Şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam. Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. İtiraz süreçleri devam ediyor." dedi.

Güven, YSK binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarında bu aşamadan sonra itiraz sürecinin başladığını ifade etti.

Salı günü saat 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına itirazların yapılabileceğini belirten Güven, ilçe seçim kurullarının 2 günlük bir karar verme sürecinin olduğunu dile getirdi.

İlçe seçim kurullarına karşı il seçim kurullarına itiraz edilebileceğini vurgulayan Güven, il seçim kurullarına itiraz sürecinin de 1 gün olduğunu aktardı.

Sadi Güven, il seçim kurullarının 2 gün içerisinde karar vereceğine dikkate çekerek, "Bazı kararlar illerde kesinleşiyor. Bazı kararlara karşı Yüksek Seçim Kuruluna gelinebiliyor. Yüksek Seçim Kuruluna itiraz için gelme süreci de 3 gün. Bu süreç işleyecek. İnşallah sonuçlar ülkemize, milletimize hayırlı olur." diye konuştu.