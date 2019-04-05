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YSK Başkanı Güven: Davaların içeriğiyle ilgili açıklama yapmayacağım

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 11:43 | Son Güncelleme

  YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçim sürecinin sona erdiğini ve artık yargı sürecinin başladığını belirterek, "Yargı sürecinde bakmış olduğumuz davaların içeriğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağım" dedi.

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçim sürecinin sona erdiğini ve artık yargı sürecinin başladığını belirterek, "Yargı sürecinde bakmış olduğumuz davaların içeriğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağım" dedi.

YSK binası önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Sadi Güven, seçim sürecinin sona erdiğini hatırlatarak, şimdi yargı sürecinin başladığına dikkat çekti. YSK'nın iki görevi olduğuna işaret eden Başkan Güven, "Bir tanesi yargı görevi, bir tanesi de diğer seçim iş ve işlemlerine ilişkin hazırlıklar ve seçimi yönetme görevi. Seçimin sona ermesinden itibaren YSK'nın yargıya ilişkin görevi başladı. Şu anda yaptığımız da tam bu. YSK olarak 11 yüksek mahkeme üyesi, önüne gelen şikayetlerle ilgili toplanıp dosyalarla ilgili karar veriyor. Biz bu kararı verirken, yasal olarak YSK'da temsilci bulundurma hakkına sahip AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İyi Parti temsilcileri de bizim karar verme sürecinde yapmış olduğumuz tüm toplantılarda hazır bulunuyorlar. Ve kendi görüşlerini bildirmek suretiyle de kurula katkıda bulunuyorlar. Kurul bu şekilde önüne gelen dosyaları bir an önce sonuçlandırıyor. Bu süreç devam ediyor" dedi.

'HER BİR DOSYA İÇİN HABER BEKLEMEYİN'

Hakimlerin, yargı sürecinde bakmış olduğu davalarla ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağını belirten Güven, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"Sizin haber alma özgürlüğünüz var ama benden her bir dosya için haber beklemeyin. Bunu söylemeyeceğim. Daha önceki seçimlerde de bunu belirttim. Yargı sürecinden önce diğer konularda detaylı bilgi verdiğim halde yargı sürecinde bakmış olduğumuz davaların içeriğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağım. Bunu YSK'da temsilcisi bulunan siyasi partilerden ve diğer ilçe seçim kurullarından alabilirsiniz ama benden bilgi istemeyin. Daha önceki seçimlerde de bilgi vermedim şimdi de vermeyeceğim. Ve vermem de doğru değil. Bu yargı sürecine aykırı bir şey olur."

YSK Başkanı Güven, bir basın mensubunun, "İstanbul'un 15 ilçesinde yeniden oy sayımı yapılacak mı?" sorusuna ise "Bize gelen kararlara bakıyoruz. Ne geldiyse onu inceleyip karar vereceğiz" diye cevap verdi.

Görüntü Dökümü:
-YSK Başkanı Sadi Güven açıklama
Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

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