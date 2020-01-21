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YSK Başkanı Güven: "Görevde bulunduğum 7 yıllık sürede 8 seçim yapıldı. Seçimlerin hep sağlıklı, güvenilir şekilde yapılması için gayret sarf ettik."
YSK Başkanı Güven: "Görevde bulunduğum 7 yıllık sürede 8 seçim yapıldı. Seçimlerin hep sağlıklı, güvenilir şekilde yapılması için gayret sarf ettik."
GÜNCEL
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21.01.2020 11:55 |
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YSK Başkanı Güven: "Görevde bulunduğum 7 yıllık sürede 8 seçim yapıldı. Seçimlerin hep sağlıklı, güvenilir şekilde yapılması için gayret sarf ettik."
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