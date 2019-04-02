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YSK Başkanı Güven: "İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2019 10:15 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "İtirazı olmayan yerlerde mazbatalar verilecek" dedi.YSK Başkanı Sadi Güven, YSK binasına girerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "İtirazı olmayan yerlerde mazbatalar verilecek" dedi.
YSK Başkanı Sadi Güven, YSK binasına girerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güven, "Dünden bugüne değişen bir şey yok. Seçimler sona erdi, geçici sonuçlar siyasi partilerle paylaşıldı. Dünden itibaren de itiraz süreci başladı ve devam ediyor. Yüksek Seçim Kurullarımız itirazlar üzerine kararlarını verecek. Bugün saat 15.00’e kadar ilçe seçim kurullarına itiraz etme zamanları var ve ilçe seçim kurullarının 2 gün karar verme süresi var. İl Seçim kurullarında da 1 günlük itiraz süresi var. Burada da 2 günlük itirazlara karar verme süresi bulunabiliyor. Sonra isterlerse 3 gün içerisinde bize gelecekler. İtirazı olmayan yerlerde mazbatalar verilecek" diye konuştu.

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