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YSK Başkanı Güven: İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2019 10:23 | Son Güncelleme

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "İlçe seçim kurullarının 2 günlük karar verme süresi var.

YSK Başkanı Güven: İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM- Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "İlçe seçim kurullarının 2 günlük karar verme süresi var. İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek" dedi.
YSK binası önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Sadi Güven, seçimlerin sona erdiğini ve geçici sonuçların siyasi partilerle paylaşıldığını söyledi. Dünden itibaren itiraz sürecinin başladığını ve bu sürecin devam ettiğini belirten Güven, ilçe ve il seçim kurullarının itiraz olması durumunda kararlarını vereceğini kaydetti. Bugün saat 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına itiraz süresi olduğunu belirten Güven, "İlçe seçim kurullarının 2 günlük bir karar verme süresi var. İl seçim kurullarında bir günlük itiraz süresi var. Onlar da 2 günlük bir süre içerisinde itirazlara karar verecekler. Sonra 3 gün içerisinde de isterlerse bize gelecekler. Süreç bu şekilde işleyecek" dedi.
YSK Başkanı Güven, mazbatalarla ilgili soruya ise "İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek" diye yanıt verdi.

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YSK Başkanı Güven: İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecekYSK Başkanı Güven: İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek

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