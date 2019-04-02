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YSK Başkanı Güven: İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 10:25 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek" dedi.
YSK binası önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan YSK Başkanı Sadi Güven, seçimlerin sona erdiğini ve geçici sonuçların siyasi partilerle paylaşıldığını söyledi. Dünden itibaren itiraz sürecinin başladığını ve bu sürecin devam ettiğini belirten Güven, ilçe ve il seçim kurullarının itiraz olması durumunda kararlarını vereceğini ifade etti.
Bugün saat 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına itiraz süresinin olduğunu belirten Güven, "İlçe seçim kurullarının 2 günlük bir karar verme süresi var. İl seçim kurullarında bir günlük itiraz süresi var. Onlar da 2 günlük bir süre içerisinde itirazlara karar verecekler. Sonra 3 gün içerisinde de isterlerse bize gelecekler. Süreç bu şekilde işleyecek" dedi.
YSK Başkanı Güven, mazbatalarla ilgili soruya da, "İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek" şeklinde cevap verdi.

Görüntü Dökümü:
-YSK Başkanı Sadi Güven'nin gelişi
-Sadi Güven'nin açıklaması
Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM-Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)

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