HABER

YSK Başkanı Güven: İtirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.04.2019 10:47 | Son Güncelleme

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçimin ardından yargı sürecinin devam ettiğini belirterek, "Önümüze gelen tüm dilekçeleri, talepleri ve itirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz" dedi.

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçimin ardından yargı sürecinin devam ettiğini belirterek, "Önümüze gelen tüm dilekçeleri, talepleri ve itirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz" dedi.
YSK Başkanı Sadi Güven, YSK'ya girişinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin itiraz süreciyle ilgili basın mensuplarının sorularını cevapladı. Başkan Güven, seçimin ardından yargısal sürecin devam ettiğini belirterek şunları söyledi:
"11 yüksek mahkeme üyesinden oluşan YSK'nın toplantılarına, kurula temsilci verme hakkına sahip 5 siyasi partinin temsilcisi de katılıyor. Bunlar AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti. Bunların iki tanesi de milletvekili. Bizim önümüze gelen tüm dilekçeleri, talepleri ve itirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi yargı süreci içinde dosyaların içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi verecek değilim. Bunu siyasi parti temsilcilerinden öğrenebilirsiniz."
10 Nisan Polis Haftası'nı kutlayan Güven, başka soru almadan binaya girdi.

PARTNER Ruslara esir düşen Türk askerleri bakın nasıl kurtardı! Ruslara esir düşen Türk askerleri bakın nasıl kurtardı!
MHP’li Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldüMHP’li Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü
Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde AK Parti dönemi başladıTunceli’nin Mazgirt ilçesinde AK Parti dönemi başladı

En Çok Okunan Haberler

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

AK Parti'den bir İstanbul kararı daha!

AK Parti'den bir İstanbul kararı daha!

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Burak Yılmaz'dan olay hareket

Burak Yılmaz'dan olay hareket

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya sert tepki!

AK Partili Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.