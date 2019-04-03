YSK Başkanı Güven: Kararlar uygulamaya başladığı andan itibaren sonuna kadar gidilmeli

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM- Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun oyların yeniden sayılmasının durdurulması kararını kaldırmalarıyla ilgili olarak, "İlçe seçim kurulu kararları uygulamaya başladığı andan itibaren bugüne kadar ki YSK uygulaması bunun sonuna kadar gidilmesi ve maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması yönündedir. İstanbul da bu yönde" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu binası önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Sadi Güven, seçimin bitmesinden sonra ilçe ve il seçim kurullarına, dolayısıyla da YSK'ya itiraz sürecinin de başladığını söyledi. Güven, "Bugüne kadar açıkladığım rakamları tüm siyasi partilerle de paylaşıyorum. Bunlar geçici sonuçlar ve biz mazbataları vermek için bu yasal itiraz sürecinin sonucunu bekliyoruz" dedi. Güven, ilçe seçim kurullarına itiraz edilmeyen yerlerde ise mazbataların verildiğini kaydetti.

İSTANBUL'DA İTİRAZ SÜRECİ

İstanbul'da itiraz sürecinin işlediğini ifade eden Başkan Güven, "İstanbul'da akşam bize gelen dosyaya göre 8 ilçe seçim kuruluna yapılan itiraz üzerine, bu ilçe seçim kurullarımız tekrar sayım kararı almışlardır. Bazı seçim kurullarımız da bu kararlarını uygulamaya başlamıştır. Karar gereği tekrar sayım işlemi devam ederken, il seçim kuruluna itiraz edilmiştir. İstanbul İl Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulu kararına karşı itiraz hakkı bulunduğunu ve bu sürecin beklenmesi gerektiğini belirterek, tedbir kararıyla tekrar sayım işlemini durdurmuştur" diye konuştu.

'BU KARARIN GEREĞİ YAPILMAKTADIR'

İstanbul İl Seçim Kurulu'nun aldığı tedbir kararına itiraz edilmesi üzerine kurulun toplandığına vurgu yapan Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul İl Seçim Kurulu kararının, 298 Sayılı Yasanın 118'inci maddesi gereğince ilçe seçim kurulu kararının uygulanması için kararın kesinleşmesi gerekmediğinden anılan maddede belirtilen kurala aykırı olarak verilen İstanbul İl Seçim Kurulu'nun 2 Nisan 2019 tarihli kararının 1'inci maddesinin kaldırılmasına, ilçe seçim kurulunun yeniden sayım kararıyla sayıma başlanılmış ise sayımın sonuçlandırılması gerektiğine, yeniden yapılan sayımla ortaya çıkan sonucun tüm siyasi parti ve bağımsız adaylar yönünden geçerli olması gerektiğine, yeniden sayıma yönelik ilçe seçim kurulu kararının fiilen uygulanmasına başlanılmamış ise yasal itiraz sürecinin işlemesine gerektiğine karar verilmiştir. Bu kararı gönderdik. Bu kararın gereği de yapılmaktadır."

'BU İLK DEFA ALINAN BİR KARAR DEĞİL'

YSK Başkanı Güven, "Sadece geçersiz oylar mı yeniden sayılacak?" sorusuna, "Çoğunlukla öyle. Benim önüme tek tek ilçe seçim kurulu kararları gelmedi. Ama bana intikal eden bilgiye göre geçersiz oyların tekrar sayılması istenmiş. Buna karar vermişler. Bu ilk defa alınan bir karar değil. Bundan önceki seçimlerde de ilçe seçim kurullarımız yeniden sayım kararı verip de bu sayım kararı üzerine sayımlar yeniden başladığında bir yerde bu sayımın artık kesilemeyeceğini, sonuna kadar gidilmesi gerektiğine karar verildi. İstanbul'daki hadise de budur" diye cevap verdi.

'YASAL İTİRAZ SÜRECİ İÇİNDE YAPILMIŞ İŞ VE İŞLEMLER'

Kendilerinin, sayımın yapılıp yapılmaması gerektiği hususunu incelemediklerini belirten Başkan Güven, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sadece fiilen sayıma karar veren ilçelerin, sayım işlemini başlatmasından sonra bunun artık durdurulamayacağını; çünkü bir aşamada durdurulmasının bazı siyasi partilerin leyh ve aleyhine sonuçlar doğurabileceğini öngördük. Bundan önceki YSK kararları da bu yönde. Sayım sonucunda sadece itiraz eden siyasi parti açısından değerlendirme yapılmıyor. Tüm siyasi partiler açısından oyların 298 Sayılı Kanun'daki geçersiz oy pusulası kriterlerine uygun, hem de bizim genelgemize uygun geçersizlik nedenlerinin değerlendirilip değerlendirilmediğine bakılıyor. Bazen itiraz edenlerin değil, itiraz etmeyenlerin lehine sonuçlanmış olabiliyor. Bu nedenle ilçe seçim kurulu kararları uygulamaya başladığı andan itibaren bugüne kadar ki YSK uygulaması bunun sonuna kadar gidilmesi ve maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması yönündedir, İstanbul da bu yönde."

'İSTANBUL OLDUĞU İÇİN ÖNE ÇIKTI'

Güven, bu şekilde diğer yerlerde de incelemeler olduğunu söyleyerek, "Bize henüz bir itiraz intikal etmedi. Ama bu normal seçim süreci içinde bugüne kadar hep olagelen bir hadisedir. İstanbul, büyükşehir olduğu için biraz öne çıktı. Bu tamamen yasal itiraz süreci içinde yapılmış iş ve işlemlerdir" diye konuştu.

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