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YSK Başkanı Güven: "Kesinti olup giderildi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 23:55 | Son Güncelleme

YSK Başkanı Sadi Güven, "Seçim sonuçlandı.

YSK Başkanı Sadi Güven, "Seçim sonuçlandı. Kesin seçim sonuçlarını en kısa sürede açıklayacağız. Teknik gereklilik nedeniyle yapılan işlem sonucunda siyasi partilerimizin veri çekme sürecinde bir kesinti olup giderilmiştir" dedi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 31 Mart yerel seçimlerinin tamamlanmasıyla beraber gece saat 23.25’te kameraların karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu. Seçimin sonuçlandığını ilan eden Güven, 57 milyon 58 bin 636 oy kullanma hakkına sahip seçmenin, 195 bin 784 sandıkta oy kullandığını aktardı.
Güven, sandık kurullarınca sayım ve döküm işlemleri sonucu tutulan sayım döküm cetveli, sandık sonuç tutanaklarının ilçe seçim kurullarına teslim edildiğini ve ilçe birleştirme tutanaklarının tanzim edildiğini belirtti. İlçe seçim kurullarının bu tutanakları tarayarak sisteme eklediğini ifade eden Güven, "Sonuçlar ve kazananlar ilçe ve il seçim kurullarınca belirlenip ilan edileceğinden, bu aşamada YSK tarafından herhangi bir sonuç açıklanamayacaktır. Sisteme girilen sonuçlar, resim formatlı sayım döküm cetvelleri ve sandık sonuç tutanakları YSK’ya geldiği anda eş zamanlı olarak, seçime katılan siyasi partilerle de paylaşılmaktadır. İnternet sitemizde de ıslak imzalı olarak tüm vatandaşlarımızın erişimine sunulmaktadır. Bu seçim sonuçları da en kısa sürede vatandaşımızın incelemesine açılacaktır. Kesin seçim sonuçlarını da en kısa sürede açıklayacağız" şeklinde konuştu.
Güven, yayın yasağı kalkmadan seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yapan televizyon kanalları hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve RTÜK’e de ihbar da bulunduklarını açıkladı.

"Kesinti olup giderildi"
Güven, veri aktarımının kesilmesine ilişkin ise, "Web servis yazılımında teknik gereklilik nedeniyle yapılan işlem sonucunda siyasi partilerimizin veri çekme sürecinde bir kesinti olup giderilmiştir. Bu arada herhangi bir veri kaybı yaşanmamış, kesintinin giderilmesinden sonra tüm bilgiler partilere aktarılmaya devam edilmektedir" açıklamasında bulundu.
Güven, seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti.

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