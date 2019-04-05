HABER

YSK Başkanı Güven: “Kurul önüne gelen dosyaları biran önce sonuçlandırıyor, süreç devam ediyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 11:03 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, “Kurul önüne gelen dosyaları biran önce sonuçlandırıyor, süreç devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, “Kurul önüne gelen dosyaları biran önce sonuçlandırıyor, süreç devam ediyor. Bize gelen kararlara bakıyoruz, ne geldiyse inceleyip karar vereceğiz” dedi.
YSK’ya gelişi sırasında basın mensuplarının soruları üzerine Güven, "Seçim süreci sona erdi, yargı süreci başladı. YSK’nın iki görevi var. Bir tanesi yargı görevi, bir tanesi de seçim iş ve işlemlerine yönelik hazırlıklar ve seçimi yönetme görevi. Seçimin sona ermesinden itibaren YSK’nın yargıya ilişkin görevi başladı. YSK olarak 11 yüksek mahkeme üyesi önüne gelen şikayetlerle ilgili toplanıp, dosyalarla ilgili kararlar veriyor. Biz bu kararı verirken yasal olarak YSK’da temsilci bulundurma hakkına sahip AK Parti, CHP, MHP, HDP, İYİ Parti temsilcileri de bizim karar verme sürecinde yapmış olduğumuz tüm toplantılarda hazır bulunuyorlar ve kurula kendi görüşlerini bildirmek suretiyle de katkı veriyorlar. Kurul bu şekilde önüne gelen dosyaları biran önce sonuçlandırıyor. Bu süreç devam ediyor. Yargı süreci içinde hakimler bakmış oldukları davalarla ilgili herhangi bir açıklama yapmazlar. Haber alma özgürlüğünüz var ama benden her bir dosya için haber beklemeyin. Yargı sürecinden önce diğer konularda detay bilgi verdiğim halde yargı sürecinde bakmış olduğumuz davaların içeriğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağım. Benden şu dosya geldi, şu dosyada şu kararı verdik, oy birliği oldu, oy çokluğu oldu gibi detay bilgi istemeyin. Yargı sürecine aykırı bir şey olur. Bize gelen kararlara bakıyoruz, ne geldiyse inceleyip karar vereceğiz" dedi.

Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!
Atatürk'ün, Diyarbakır'ın fahri hemşehriliğini kabulü kutlandıAtatürk'ün, Diyarbakır'ın fahri hemşehriliğini kabulü kutlandı
10 yıl emek verdiği bağındaki asmaları bir gecede kestiler10 yıl emek verdiği bağındaki asmaları bir gecede kestiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçilen Meclis Üyesi 'Görevi hak etmiyorum' deyip istifa etti

Seçilen Meclis Üyesi 'Görevi hak etmiyorum' deyip istifa etti

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

Çukur'da şok ayrılık! O isim veda ediyor

Çukur'da şok ayrılık! O isim veda ediyor

Aynur'a hacker şoku! Fotoğrafları yayınlandı

Aynur'a hacker şoku! Fotoğrafları yayınlandı

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Yumurta almaya gitti, foseptiğe düştü

Karısını foseptik çukurunda buldu!

1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi

1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi

İçişleri Bakan Yardımcısı açıkladı: Aras Rezzan öldürüldü

Aras Rezzan öldürüldü

Hasta şüphelenip araştırınca skandal gerçek ortaya çıktı!

Hasta şüphelenip araştırınca skandal gerçek ortaya çıktı!

Günlük burç yorumları 5 Nisan Cuma - Nisan ayı burç yorumları

Ay, koç burcunda ilerliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.