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YSK Başkanı Güven: Mazbata hak edene teslim edilecektir

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2019 22:26 | Son Güncelleme

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin hayırlı olmasını dileyerek, "İtiraz süreçleri bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecektir" dedi.

YSK Başkanı Güven: Mazbata hak edene teslim edilecektir

Arda ERDOĞAN- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)- YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin hayırlı olmasını dileyerek, "İtiraz süreçleri bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecektir" dedi.
YSK Başkanı Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin tamamlanması ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Güven, seçimin sonuçlandığını belirterek, "Cezaevleri ve seyyar sandıklar dahil, 31 bin 342 sandıkta oy kullanma hakkına sahip 10 milyon 560 bin 963 seçmen oylarını kullanmıştır. Bugün yapılan seçim, sükunet içinde gerçekleşmiştir. Çoğunluğu siyasi parti temsilcilerinden oluşan sandık kurullarınca sayım ve döküm işlemleri sonucu tutulan sayım döküm cetveli, sandık sonuç tutanakları, ilçe seçim kurullarına teslim edilerek, ilçe birleştirme tutanakları tanzim edilmektedir. İlçe seçim kurullarımız, bu tutanakları tarayarak sisteme eklemektedirler. Sisteme girilen sonuçlar ve resim formatlı sayım döküm cetvelleri ve sandık sonuç tutanakları YSK'ya geldiği anda eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşılmaktadır. Bu seçim sonuçları da en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine açılacaktır" dedi.
YSK'nın sandık kurulları ve ilçe seçim kurullarından gelen sonuçları toplayarak seçim sonuçlarını ilan ettiğini aktaran YSK Başkanı Güven, "Bu sonuçları da en kısa zamanda açıklayacağız" diye konuştu.
YAYIN YASAĞINI DELEN TV’LERE SUÇ DUYURUSU
Güven, yayın yasağını delen basın yayın kuruluşlarıyla ilgili "Yayın yasağı kalkmadan seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan televizyon kanallarının sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve RTÜK’e işlem ifası hususunda ihbarda bulunulmasına karar verilmiştir. Seçimde emeği geçen siyasi partilerimize, merkez ve taşra teşkilatlarıma, mühendislerimize, İstanbul il ve ilçe seçim kurullarımıza, sandık görevlileriyle çeşitli kademelerde görev alanlara Devlet Malzeme Ofisi yönetimine, desteklerini esirgemeyen bakanlıklarımıza, güvenlik güçlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Seçimin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
'MAZBATA HAK EDENE TESLİM EDİLECEKTİR'
Güven, seçime katılım oranı hakkında sorulan soruya, "Gelmeden sisteme baktım, resmi olarak bizim sistemimize taranan sandık sonuç sayısı yüzde 65 civarında, 19 bin 910 sandık taranmış vaziyetteydi, tahminen yarım saat içinde tüm sandıklar taranmak suretiyle sisteme işlenmiş olacak. Biz hangi anda hangi veriye sahipsek seçime katılan partiler aynı anda aynı veriye sahiptirler, onlar oradan takip edebilirler. Şu an itibarıyla henüz rakamlar netleşmediği için resmi rakamları sizle paylaşamıyorum, yarım saat, bir sat içinde gelir. İleri saatlerde veya yarın rakamları sizlerle paylaşırız" diye cevap verdi. Güven, mazbata sürecinin nasıl işleyeceği yönündeki soruya ise, "İtiraz süreçleri bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecektir" dedi.

FOTOĞRAFLI

YSK Başkanı Güven: Mazbata hak edene teslim edilecektir

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